Sporting Cristal, en su intento por seguir apostando por las canteras, anunció este miércoles la renovación de Jesús Castillo, joven volante de 20 años. Por medio de sus redes sociales, el club informó que el vínculo del futbolista se extendió por tres temporadas, buscando que logre consolidarse como profesional y que ayude a pelear el título nacional los próximos años.

Tras conocerse la noticia, Castillo conversó con RPP y reveló cuáles son sus objetivos para el nuevo año que se aproxima. Ve el 2022 como un reto que podría permitirle dar el salto de calidad que tanto busca. “Para el 2022 me he propuesto sumar más minutos, jugar más partidos y, sobre todo, llegar a grandes cosas con mi equipo”, explicó el mediocampista celeste.

El 2021 fue un año muy productivo para Jesús. Fue tomado en cuenta por Roberto Mosquera en duelos importantes. Incluso, pudo jugar en la final ante Alianza Lima: “Fue el mejor año a mi corta edad. Creo que tanto el comando técnico, compañeros y mi familia me apoyaron para que sea así”.

El técnico de Sporting Cristal le ha dado la confianza necesaria a Jesús Castillo para que pueda sentirse pieza importante del plantel: “Siempre me da apoyo y confianza cuando cree que me voy equivocando. Me da mi ‘estate quieto’, como se dice, me habla mucho sobre eso”.

Jesús quiere ir paso a paso en su carrera. Confesó que le gustaría dar el salto al fútbol internacional, pero aún no es el momento. “No podría decir que estoy para dar el salto al extranjero, uno siempre tiene cosas por aprender. Creo que necesitaría jugar un par de tiempo más aquí, sumando y aprendiendo”, sostuvo.

“Me gusta respetar procesos, quizá me gustaría primero jugar en Sudamérica, jugar Copa Libertadores y luego ya ir a Europa”, finalizó. Tras ser consultado por la posibilidad de defender a la Selección Peruana, dijo: “Si es que se da mi convocatoria para estos amistosos con la selección creo que estoy preparado para asumirlo y sería algo muy bueno para mi carrera”.

Sporting Cristal tendrá que esperar al 2022 para conocer sus rivales en la Copa Libertadores. Este lunes se conocerán los emparejamientos de la fase preliminar y, en marzo del próximo año, cómo quedarán conformados los grupos. Por lo pronto, los celestes ya conocen que debutarán en la Liga 1 ante Cusco FC, en condición de local.





