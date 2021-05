Debutar en Sporting Cristal fue un gran paso que Jhilmar Lora dio en su carrera. Sin embargo, el lateral derecho, quien se encuentra en la lista preliminar de 50 jugadores de Ricardo Gareca para la Copa Libertadores, es consciente de que el proceso es largo y debe mantenerse enfocado para mantener el nivel mostrado con los celestes, aunque tenga que hacerle frente a su máximo ídolo en la Copa Libertadores.

“Una de las metas es tener continuidad en Liga 1 y Copa Libertadores. Es lindo vivir esto. Hay seis puntos en disputa aún, pero tenemos primero que jugar ante Sport Huancayo. Los elogios los tomo con calma. Siempre lo he llevado así. Admiro a Dani Alves y a Joshua Kimmich”, sostuvo el jugador en conferencia de prensa.

Lora también tiene claro que planea irse al extranjero en algún momento, pero para que ello se pueda dar, deberá dejar lo mejor en el campo de juego defendiendo los colores de Sporting Cristal, escuadra que le dio la oportunidad de debutar y con la que sueña en grande.

“Primero, la confianza y el apoyo que me da mi familia y el club, el respaldo de mis compañeros y el comando técnico influyen en esto. Mi presente es Sporting Cristal, pero como cualquier jugador espera irse a una liga extranjera. No puedo pensar en un equipo de afuera cuando primero me tengo que consolidar acá”, agregó.

Todos con el profesor

Roberto Mosquera fue intervenido de una operación quirúrgica, la misma que -para tranquilidad de hinchas y familiares del DT- salió exitosa y ya se encuentra en casa en proceso de recuperación a la espera de sumarse de nuevo al plantel bajopontino.

A través de su cuenta de Twitter, Sporting Cristal publicó un comunicado oficial señalando la situación de su director técnico, quien aprovecha el descanso médico luego del arduo calendario que le ha tocado a los celestes durante la presente temporada, tanto en la Liga 1, como en la Copa Libertadores.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Minsa no vacunará a seleccionados peruanos