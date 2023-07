Sporting Cristal empató 1-1 frente a Melgar, el último domingo en Arequipa. Si bien no fue el resultado que en tienda celeste esperaban, con esta igualdad continúan entre los primeros de la tabla de posiciones (registran 11 puntos en estas primeras cinco fechas del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson). La seguidilla de compromisos, la temible altura, el presente de la escuadra de Mariano Soso y algunos errores terminaron por pasarle factura al equipo de Tiago Nunes, el cual no está dispuesto a seguir desperdiciando oportunidades para salir campeones.

Así lo dio a conocer Joao Grimaldo al término del compromiso con los rojinegros. “Por ahí nos quedó ese sinsabor porque bien pudimos sacar un mejor resultado, pero solo queda levantar cabeza porque el jueves tenemos otra final”, sostuvo el delantero ‘celeste’. Eso sí, admitió que Nunes tuvo que hablar con ellos en el entretiempo para que haya un cambio en el campo.

“En el primer tiempo todos entramos mal, desconcentrados, pero para la segunda mitad el ‘profe’ dio la charla en el camarín, cambiamos y pudimos empatar”, explicó. Melgar abrió el marcador del cotejo a los 11 minutos, con gol de Bernardo Cuesta. Fue después del descanso que el plantel bajopontino modificó su juego y puso el empate a los 73′. Justamente, fue Grimaldo quien registró el 1-1.

Eso sí, no dejó de lado el factor altura, la cual puede afectar, así haya una preparación prolongada previamente. “La altura siempre choca bastante y dentro de todo el empate tampoco es malo”, sostuvo el jugador. No obstante, cuando le consultaron por la Selección Peruana, argumentó que “solo estoy enfocado en Sporting Cristal, ya cuando me toque estar en la selección, me concentraré en ello”.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de este empate por 1-1 ante Melgar, Sporting Cristal volverá a jugar esta semana, cuando reciba a Deportivo Binacional por la sexta jornada del Torneo Clausura 2023. Este compromiso está programado para el jueves 27 de julio desde las 3:00 p.m., se disputará en el estadio Alberto Gallardo y contará con la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX. Cuando estos dos conjuntos se vieron las caras en el Apertura, el triunfo fue de los ‘cerveceros’, gracias al solitario tanto de Leandro Sosa.

Debido a que ya está fuera de carrera en la Copa Sudamericana tras su eliminación en manos de Emelec, los rimenses se enfocarán de lleno en la Liga 1 Betsson y buscarán ganar el Clausura para así meterse en los play-offs por el título nacional. Recordemos que la última vez que salieron campeones fue en el 2020, cuando vencieron a Universitario en la final con un global de 2-1.





