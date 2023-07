El último viernes Paolo Guerrero fue presentado como nuevo jugador de la Liga de Quito, luego de que llegara a un acuerdo por lo que resta del 2023 –con la opción de extender su vínculo– tras su abrupta salida de Racing Club. Este es nuevo comienzo para el delantero nacional, quien durante su llegada a Quito conversó con Fútbol en América y dejó declaraciones contundentes sobre su vinculación con Alianza Lima. Según el ‘Depredador’, siempre estuvo a la espera de una comunicación con los ‘Íntimos’, pero este contacto no se dio.

Al quedar libre de la ‘Academia’, el futbolista de 39 años estaba libre para negociar con cualquier club. Según su confesión con el programa de América Televisión, estuvo a la expectativa de que desde la entidad victoriana se comunicaran con él, y que siempre fue su deseo jugar en el club donde inició su formación como jugador y del cual es hincha. “Yo buscaba jugar en Alianza, es el equipo de mi corazón, donde siempre anhele jugar algún día. No tuve una propuesta, no me vinieron a buscar”, manifestó.

Asimismo, acotó que la única vez que lo llamaron no aceptó la propuesta, pues no se encontraba físicamente recuperado de su última grave lesión. “Solo me vinieron a buscar cuando yo no estaba al 100% bien. Hoy yo no te puedo asegurar que las puertas están cerradas. El día de hoy no me vinieron a buscar y tenía que ver otras propuestas. Quién sabe, algún día, continúa siendo mi anhelo”, agregó.

En otro momento de la entrevista, Paolo Guerrero se mostró entusiasmado por esta nueva experiencia en el fútbol ecuatoriano y agradeció el cariño de los hinchas de la Liga de Quito que desde que se anunció su contratación le dieron muestras de afecto. “Cariño, ilusión, expectativa. Me enorgullece, me llena de satisfacción. Ahora todo ese cariño trataré de retribuirlo en el campo y para eso tengo que prepararme muy bien, sobre todo aquí en la altura que seguramente va a ser complicado”, afirmó.

El ‘Depredador’ siempre se motiva cuando la exigencia es máxima, por eso, a pesar de que es consciente de que su edad no le permite exigirse como en sus mejores días, trabajará el doble para adaptarse rápidamente a la altura de la capital ecuatoriana. “Esa es la idea, mantenerme bien, jugando. Trabajaré en eso. Ayudaría mucho, yo espero adaptarme en estos días a la altura y jugar como si estuviera en el llano”, sostuvo.





Del ‘9’ al ‘10’: Paolo conversó con Cueva

Como capitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero siempre está al pendiente de lo que sucede con los jugadores que son parte del plantel. A menos de dos meses para el debut en las Eliminatorias frente a Paraguay, el delantero conversó con Christian Cueva luego de los incidentes extradeportivos en los que estuvo involucrado en Alianza Lima. El ‘9’ le dio su respaldo y espera que pueda encaminarse ya que la ‘Blanquirroja’ lo necesita.

“He conversado con él, está muy mentalizado en hacer las cosas bien. Lo necesitamos, es un jugador súper importante para lo Selección, él lo sabe, yo ya se lo dije, ahora tiene que tomar consciencia y ponerse a trabajar. Es muy importante para Perú, esperemos que en estas Eliminatorias continúe siendo el Cueva que todo el mundo conoce, de buen fútbol y de goles. Lo necesitamos mucho”, comentó.

Finalmente, Paolo está seguro que afrontarán este proceso clasificatorio con la seriedad que amerita. “Todas las Eliminatorias siempre han sido complicadas y esta también lo será. El grupo que está en la Selección es un grupo que ya se conoce, ha venido trabajando por muchos años. Hay jugadores que han aparecido muy bien, hay un buen grupo futbolístico y unido, siempre hay buen humor”, puntualizó.

¿Cuándo podría debutar Paolo en la Liga de Quito?

Dependiendo de sus primeros entrenamientos y la confianza que le brinde su nuevo director técnico, Luis Zubeldía, Paolo Guerrero podría debutar en la Liga de Quito el próximo jueves 3 de agosto cuando visiten a Ñublense, en el duelo válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023. Este compromiso se llevará a cabo en el estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún y comenzará a las 7:00 p.m. (horario peruano y ecuatoriano).

