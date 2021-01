El último sábado, Sporting Cristal oficializó el retiro de Jorge Cazulo, quien seguirá en el club pero cumpliendo otras funciones: pertenecerá al staff de directores técnicos. El ‘Piqui’, quien consiguió cinco títulos en el Rímac, aprovechó la oportunidad para tener un contacto con la hinchada celeste. Recordó los grandes momentos que vivió en la institución desde que llegó en el 2012.

“Solo expresar mi agradecimiento por todos estos años y el cariño desmedido que me brindaron desde que llegué. Las cosas por muy lindas que sean, son muy cíclicas”, fue lo primero que señaló el exvolante uruguayo. A su vez, confesó que cumplió un sueño de niño: “Siempre me sentí privilegiado de jugar al fútbol. Arranqué desde niño para hacer mi carrera jugando, es algo que no se puede perder de vista”.

Cuando le consultaron qué tan difícil fue tomar la decisión de alejarse de los terrenos de juego, esto manifestó Jorge Cazulo: “Uno tiene que ser responsable con las decisiones que toma. Yo desde el 2018 anuncié que el 2020 se podría dar, tenía que prepararme para dar este paso. Y es doloroso, pero cuando uno siente que está siendo honesto con uno mismo y con la gente que confía en uno, vale la pena. Y eso se vuelve luz porque luego no se tiene reproche”.

Respecto a cómo le gustaría que lo recuerden, esto manifestó el hoy integrante del staff de técnicos en Sporting Cristal. “Nunca pienso en cómo me gustaría que me recuerden. Que sea con justicia, ni muy grande ni muy pequeño, simplemente como he sido. La mejor manera de poder recordarme es cómo fui yo en un campo de juego”, indicó.

Jorge Cazulo, a su vez, rescató cada plantel con el que le tocó disputar una temporada en tienda bajopontina: “No me gusta comparar, porque eso debilita. Todos fueron importantes, no me puedo quedar con uno por encima de otro”.

En una de las preguntas que respondió a través del Instagram del club, el ‘Piqui’ confesó por qué siempre llevaba la 23 en la espalda. “En mi familia son muy devotos de San Pio de Pietrelcina, santo de origen italiano y que nació un 23 de setiembre. Mi madre me regaló una imagen de él. La mantuve como algo simbólico porque tiene que ver con la fe y la familia”, añadió.

