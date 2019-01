La joya que se lleva el San José, la columna del Director 

Aunque sin duda es una liga muy superior a la peruana, no deja de sorprender el pase de Marcos López a la MLS. Ante todo, porque el fichaje se produce a pocos días del Sudamericano Sub 20, donde está llamado a ser figura, pudiendo elevar su cotización y acceder así a ofertas más atractivas.

Sin desmerecer a los Terremotos, hace tiempo que el equipo de San José no pelea arriba y más bien se ha acostumbrado a sobrevivir en las últimas posiciones. En la temporada pasada, los Earthquakes sumaron 21 puntos en 34 partidos y fueron los coleros absolutos de la liga norteamericana.

Nosotros esperábamos un destino mejor para la nueva ‘joya’ del torneo peruano, el juvenil campeón con el Sporting Cristal, el mismo que llenó los ojos de Ricardo Gareca y debutó con la selección adulta. Sí, pues, aquí no dejamos de preguntarnos si López no debió aguardar un poco y acaso no dejarse ganar por la ansiedad de emigrar.

Porque está claro que, más temprano que tarde, su buen juego de todos modos lo iba a llevar por nuevos rumbos.

Pero sucedió lo que sucedió. Y hasta donde sabemos, el club también confiaba en un desenlace distinto, pero la transferencia se realizó a insistencia del jugador y su representante, amparados en una cláusula de salida poco elevada, que dejaba abierto ese camino.

Ahora que ya está consumado el pase de López al San José, corresponde desearle éxitos en su nueva vida en California, donde ojalá siga creciendo y madurando. Está claro que calidad y condiciones le sobran. Ojalá que en el futuro les sume paciencia y buen criterio para tomar las mejores decisiones para su carrera.