Sporting Cristal: jugadores de Binacional "amenazan" no presentarse ante los celestes

El Apertura entrará, este fin de semana, a su fase final, pero podría verse empañada si el plantel de Binacional cumple con su amenaza de no presentarse ante Sporting Cristal , partido programado para este sábado en el estadio 25 de noviembre en Moquegua.



¿Qué pasó? La directiva de Binacional no ha cumplido con sus obligaciones salariales y eso ha generado un malestar en la interna del plantel, que ha decidido no viajar a Moquegua si los dirigentes no les regularizan sus pagos previo al partido contra los rimenses.

Binacional entrenó, esta mañana, en Arequipa y tras la práctica los jugadores acordaron tomar esta medida. "Hemos conversado sobre el tema de las deudas, y la decisión que tome el equipo va a ser respaldada por el 'profe' (Luis Flores). Esperemos no llegar a esas instancias (de no presentarse ante los celestes) y que todo se resuelva en estos días", indicó Andy Polar en el programa 'La Hora de Lalo' de radio Ovación.

Hasta la fecha 12, Binacional estaba peleando por alcanzar la punta del Torneo Apertura, pero tras el traspié que sufrió ante Sport Boys quedó en el tercer lugar con 20 puntos. Y, se va enfrentar a Sporting Cristal que lucha por el título con Alianza Lima.

"Un lindo partido el sábado y esperamos que los tres puntos se queden en casa para continuar arriba en la tabla. Confiamos en seguir haciendo una buena campaña", afirmó.



Desde que empezó a jugar en Moquegua, Binacional no ha perdido ningún partido. Ganó cuatro y empató tres.