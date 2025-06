Tras los malos momentos suscitados en las últimas semanas, para Sporting Cristal se vienen días de calma momentánea ante el descanso de fútbol que tendrán por la fecha FIFA. Esta pausa justamente servirá para esclarecer ciertas situaciones a la interna del cuadro ‘celeste’ que tiene que también aplacar la opinión de una afición que ya no seguirá aguantando tristes resultados. Ante esto, Julio César Uribe, salió a comentar lo que se ha venido conversando en los últimos días en La Florida.

El asesor y vocero institucional, sabe el presente que vive Sporting Cristal y sobretodo conoce el sentir del hincha, que no ha dudado en expresarle su incomodidad a través de diversos medios, pero el exfutbolista es claro también en que el propósito para con el club es el mismo en ambas partes.

“Es un momento complicado como la vida misma, entendemos cuáles han sido los errores de algunas áreas de la institución y estamos cambiando algunas cosas que tienen que ver con lo que el hincha pide y lo entendemos perfectamente, queremos lo mismo con diferentes formas. Si hay algo que anhelamos es que a través de mejores resultados abrazarnos al sentimiento con el hincha, sobre todo a través del buen fútbol que es lo que ha identificado al club durante toda su historia”, señaló Uribe en RPP.

El cuadro rimense busca levantarse tras la estrepitosa eliminación de Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

Por supuesto, el hincha lo que espera es ver también una señal de los cambios que se harán para el resurgimiento de su equipo, por lo que el ‘Diamante’ comentó que hay ciertos errores que ya se han detallado a través de informes presentados por su persona, lo que traería un nuevo comienzo para la segunda mitad de año.

“Yo estoy presentando mi informe al final del Apertura y un informe muy acucioso, las exigencias de todos son diferentes y dije que había muchos cambios que hacer en la segunda fecha, tras el partido con Alianza, pero estamos seguros que podremos corregir que es lo que se necesita”, indicó.

Tal como lo hizo Gustavo Zevallos, hace unos días atrás, Uribe también quiso reafirmar su compromiso con el club del cual también es ídolo. Por lo que negó cualquier posible renuncia a su cargo actual. “No ha pasado por mi cabeza, el tiempo me va dando la razón, yo no llegué para restar ni calificar a los que confían en mí. Creo que lo he hecho bien en esta etapa, vendrá una segunda y la vida me enseñó a defenderme, sigo siendo un león pero respetuoso, no soy el que toma las decisiones, ayudo a tomarlas sí. Todo tiene su momento, la vida es un proceso, no soy hombre de medias tintas”, acotó.

El presidente de Sporting Cristal, el asesor y vocero institucional del club y el director deportivo del equipo observando uno de los encuentros del conjunto celeste. (FOTO: L1 MAX).

Por otro lado, al ser consultado sobre la gestión del actual presidente del club, Joel Raffo, no quiso dar algún comentario explícitamente negativo: "yo no califico la gestión de Raffo, soy parte de esa gestión en este momento, y voy a ser parte más importante de la misma, porque no soy el dueño de todo, ni significo todo, sino soy parte del todo", mencionó.

Pero no dudó en ser claro en el rol que tiene que cumplir como asesor, sabiendo que habrán momentos en los que no siempre ambas partes estarán de acuerdo. “Me gusta la distinción, soy hombre de carácter, no soy tibio, y soy hombre de decisiones, entonces hay que tomar decisiones. Así tenga que sugerir o chocar con la cabeza, en ese sentido el hincha me conoce bien, así que no ponga en tela de juicio lo que es mi esencia”, concluyó.

