Julio César Uribe fue agredido (Video: Difusión / Foto: Entre Bolas)
Julio César Uribe fue agredido (Video: Difusión / Foto: Entre Bolas)

fue agredido a la salida del estadio Alberto Gallardo. La barra de se hizo presente tras los malos resultados del club celeste y presuntos hinchas del cuadro celeste agredieron físicamente y verbalmente al directivo celeste en medio de las protestas y reclamos debido al mal momento del cuadro celeste. El club de La Florida brindó un comunicado condenando dicha agresión y mostrando su apoyo al actual Director General de Fútbol del club rimense.

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