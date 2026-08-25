Sporting Cristal sufrió un duro golpe tras caer ante Alianza Atlético y dejó pasar una oportunidad importante para seguir prendido en la pelea por el Torneo Clausura. Luego de la derrota, Julio César Uribe, director general de fútbol del cuadro rimense, habló sobre la situación del equipo y reconoció que existe preocupación por la forma en que se dio el resultado.

“La amargura siempre se resuelve con triunfos y es lo que vamos a buscar en los dos partidos que tenemos por delante. Lo tenemos claro”, señaló Uribe, quien considera que el conjunto celeste debe reaccionar rápidamente y dejar atrás el resultado adverso.

El exfutbolista también reconoció que perder de la manera en que lo hizo Sporting Cristal genera un malestar especial dentro de la institución. El cuadro rimense recibió tres goles en un encuentro en el que, según el propio Uribe, no esperaba que el rival pudiera encontrar tantas facilidades para hacerle daño.

“Hay que saber digerir el malestar y buscar recuperarnos. Nos quedan once partidos. Todos piensan lo mismo, todos hacen la misma ecuación, así que a recuperarse”, manifestó el director general de fútbol de Sporting Cristal.

Uribe hizo especial énfasis en la necesidad de realizar una autocrítica profunda y no buscar explicaciones externas para justificar los resultados. En ese sentido, se refirió a las condiciones en las que se disputan algunos partidos del campeonato y aseguró que los futbolistas deben estar preparados para afrontar cualquier escenario.

“Uno que ha sido deportista nunca tiene la posibilidad de elegir: quiero jugar donde no hay calor, quiero jugar donde el clima está como yo quiero. Eso no existe en el fútbol”, sostuvo el directivo.

Las declaraciones de Uribe llegan luego de que Sporting Cristal volviera de una complicada visita y terminara perdiendo un partido que dejó varias dudas en el funcionamiento del equipo. Para el dirigente, las condiciones del encuentro no deben estar por encima del análisis deportivo que necesita realizar el plantel.

“El futbolista tiene una responsabilidad de superar adversidades en la vida y para bien de su profesión. Entonces es para todos igual”, agregó Uribe, quien pidió que el equipo se concentre en corregir sus errores y recuperar el nivel mostrado en otros compromisos.

Finalmente, el director general de fútbol de Sporting Cristal fue contundente al referirse a las explicaciones que pueden aparecer después de una derrota. “A mí me incomoda mucho que las atenuantes estén por encima de un análisis más profundo que tenemos que tener todos”, sentenció.

Con once partidos todavía por disputar, Sporting Cristal tendrá margen para recuperarse y volver a meterse en la pelea por el Torneo Clausura. La consigna dentro del cuadro celeste, según Uribe, será dejar atrás la derrota ante Alianza Atlético y responder dentro de la cancha en sus próximos compromisos.

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