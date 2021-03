Sporting Cristal volvió a sumar una victoria, esta vez, contra Sport Boys en la segunda jornada de la Liga 1. Roberto Mosquera se mostró feliz por los tres puntos conseguidos, aunque hizo una importante autocrítica tras el encuentro. En el debut, los celestes derrotaron 4-0 a Binacional.

“Fue un partido más emocionante que efectivo, por nuestra parte nos faltó profundidad, nos volvimos predecibles. Lo destacable es que jugaron tres Sub-20 y eso es bueno para el equipo. Si Sport Boys corre y juega así, creo que va a perder pocos partidos. Tuvimos una jugada muy clara para terminar el partido y no lo hicimos, y como dije antes siempre hay cosas por mejorar”, sostuvo el estratega.

Roberto Mosquera sabe que el torneo local no es la Copa Libertadores, por lo que buscará seguir mejorando el rendimiento del equipo dentro del campo para llegar de la mejor manera al certamen de clubes más importante del continente.

“No pensé que íbamos a tener tan poca profundidad. En el primer tiempo no tuvimos muchas y las que tuvimos en el segundo no las hicimos. Hemos quedado satisfechos por el triunfo, pero siempre queremos más. Fue un poco deslucido y creo que nosotros tenemos más fútbol del que vimos ahora, pero hay que darle mérito al rival que no dejó jugar”, finalizó.

Se le viene una agenda complicada a Sporting Cristal

Tras la confirmación del regreso de Alianza Lima a la Liga 1, Sporting Cristal será uno de los cuadros que más se afectará con relación al calendario que tendrá que afrontar en unas semanas, sumando también su participación en la Copa Libertadores.

Y es que los de La Florida tendrán que verse las caras con Universitario (entre el 16 y 19 de abril), luego debutar en el certamen internacional (entre el 20 y 22 de abril), para luego chocar con Alianza Lima (entre el 23 y 26 de abril). Una agenda complicada, pero que los rimenses sienten están preparados para superar.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.