Alejandro Duarte fue destacado en el último choque de Sporting Cristal frente a Alianza Universidad, al ser pieza importante en el esquema de Roberto Mosquera, especialmente, por mantener el arco en cero de los rimenses. El golero quiso rescatar el buen momento del equipo, pero no esperó que una foto del recuerdo salga a relucir su pasada con la institución bajopontina en las redes sociales.

El guardameta compartió en su cuenta de Twitter las mejores capturas de su actuación ante los azulgranas, por la tercera jornada de la Fase 1. En respuesta, muchos de sus seguidores comentaron su buen trabajo en el arco, pero hubo uno que desempolvó una fotografía del baúl de los recuerdos para compartirle.

Se trata de Fernando Andre, jugador de Unión Comercio, que compartió su etapa formativa de niño junto a Alejandro Duarte, por lo que no dudó en colgar una foto del pequeño golero con el escudo de Sporting Cristal en el pecho, para alegría de los hinchas del conjunto del Rímac.

Alejandro Duarte en su etapa juvenil. (Foto: Difusión)

La imagen fue replicada por el jugador, gesto que terminó con la publicación de otra imagen del recuerdo, esta vez, con sus demás compañeros del campeonato juvenil de aquel año. Alejandro comienza a ganarse más seguidores, no solo por sus aptitudes, sino también por su pasado.

El arco en cero

Van por más. Sporting Cristal no solo ha mostrado una gran eficacia de cara el arco, marcando ocho goles en las tres primeras fechas de la Liga 1 (vencieron a Binacional, Sport Boys y Alianza Universidad). La zona defensiva, por ejemplo, no se quedó atrás y hasta la fecha no han permitido que les encajen ningún gol.

Alternando a Alejandro Duarte (2 PJ) y Renato Solís (1 PJ) bajo los tres palos, el conjunto de Roberto Mosquera ya suma 270 minutos con el arco en cero. Hecho que no sucedía desde la temporada 2017, curiosamente el año más discreto de los celestes en una temporada.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.