Sporting Cristal demostró contundencia y precisión en el último partido que tuvieron contra Deportivo Municipal, por la décima fecha del campeonato: ganaron 6-4 a la ‘Academia’, que venía puntero. Quien selló esta rotunda victoria fue Leandro Sosa, al marcar el sexto gol del partido, tras recibir un centro de Fernando Pacheco. ¿Qué dijo el volante al respecto?

“Es cierto que veníamos de malos resultados, pero en el rendimiento estábamos bien -a criterio personal-, teníamos que solucionar algunas cosas como la definición y convertir seis goles es importante. El gol genera confianza para mí y para el equipo”, comentó el jugador en conferencia de prensa por Cristal TV.

Respecto a su rendimiento y cómo llega a los partidos, Leandro Sosa comentó que “en lo personal me siento bien, sé que la competencia interna es muy importante, llegué al club sabiendo que tengo que entrenar al máximo y aprovechar las oportunidades de la mejor manera, y estoy conforme con eso”.

El cuadro rimense necesitaba volver a la senda del triunfo, luego de dos derrotas consecutivas (la primera contra César Vallejo y luego ante U. Católica). “Para nosotros era importante ganar este partido, nos llena de confianza; hemos hecho varios partidos bien defensivamente, considero que en Chile también, el primer gol fue de otro partido, el segundo fue un error arbitral, si es algo que hay que corregir”, precisó.

Agregó también que “sabemos que tenemos que pelear cosas y a nivel internacional más aún tenemos que reducir la brecha; el comando técnico me ha puesto en varias posiciones y me trato de adaptar y aportar de mi lado en la situación que me prefiera el profesor”.

El próximo partido es frente a Cienciano en Cusco. Si bien no es una localidad sencilla, el equipo sabe que debe dar lo mejor de sí: “Tal vez el partido del viernes es uno de los últimos que nos dirá si aún podemos pelear el campeonato. Cienciano un buen equipo, pero estamos convencidos que si ganamos allá tendremos chances al título”.

Finalmente, no dudó en elogiar el trabajo y la diferencia que se ha marcado, desde la incorporación de Yoshimar Yotún. En ese sentido, señaló que “obviamente que su presencia es importante, jerarquiza nuestro juego y eleva el nivel de cada uno de nosotros. Para nosotros es una tranquilidad que el rendimiento lo llevemos al resultado”.





