Sporting Cristal se consagró campeón de la Liga 1 y, con ello, aseguró su pase directo a la Copa Libertadores 2021. Pese a la euforia del momento, ahora la prioridad es pensar en la siguiente temporada, por lo que el club se encuentra en la búsqueda de refuerzos para hacer frente al exigente ritmo de competencia que se viene para el conjunto de La Florida.

Roberto Mosquera indicó a GOLPERU, tras conseguir el título nacional, que “pueden llegar alrededor de 5 jugadores como refuerzos”. Sin embargo, esta búsqueda no será sencilla, pues no solo piensan sumar a un arquero de experiencia, sino también a un defensa, un volante, un extremo y un delantero, para completar la plantilla, en base a renovaciones y futbolistas que aún tienen contrato.

Respecto al guardameta, corrió el rumor que Sporting Cristal está interesado en contar con Carlos Lampe, arquero de Always Ready. Sin embargo, con el club boliviano hay no hay nada concreto, tal y como lo manifestó el presidente de dicho elenco, Andrés Costa, quien sostuvo a Depor que “al club no llegó nada. Si llega algo nosotros estamos con toda la predisposición para que Carlos pueda jugar en el extranjero”.

Asimismo, con la partida de Renzo Revoredo y Kevin Sandoval también será necesario hallar un defensa y un extremo nuevos, aunque ello dependerá del plan de Mosquera para la siguiente temporada. Además, también se espera sumar un mediocampista, que cumpla funciones como punto de quiebre y ayude a generar situaciones de peligro en contra del rival.

En el caso de la delantera, se hace más fuerte el rumor de la llegada de Irven Ávila, quien es una gran opción en ataque para la escuadra celeste, puesto a que no cuentan con un reemplazante natural de su goleador (Emanuel Herrera) y la próxima temporada será más que larga y más competitiva para los cerveceros.

En La Florida, Ávila marcó un total de 99 goles en 246 partidos entre el 2012 al 2017, estos sin contar los siete que anotó también en la Copa Libertadores, torneo en el que puedan seguir avanzando. De concretarse, se podrá contar con dos centros delanteros para la seguidilla de cotejos, en donde el ‘Cholito’ ya está alineado al esquema que práctica Mosquera.





