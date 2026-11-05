La cuenta regresiva ya empezó. A dos fechas del final del Clausura, Sporting Cristal y Universitario de Deportes suman 31 puntos, igual que Sport Huancayo, y se juegan el título en una recta que promete emociones hasta el último minuto. Alianza Lima, en cambio, ya tiene su boleto a la final asegurado y mira el torneo desde otra vereda. Lo que pase hasta el 22 de noviembre definirá al campeón del segundo torneo corto y también al rival de los íntimos en el camino al título nacional.

Sporting Cristal, líder por diferencia de gol

Sporting Cristal manda el Clausura con una diferencia de goles de +17 y llega a su siguiente encuentro encendido, tras la goleada 5-0 a FC Cajamarca. En la acumulada es sexto con 50 puntos, lugar que le permite pelear el título, porque el reglamento exige terminar entre los ocho primeros. Sus próximos retos: visitar a ADT en Tarma el sábado 7 de noviembre y cerrar ante Cienciano en el Gallardo el domingo 22.

El duelo en la altura es el partido bisagra del torneo. Si Cristal gana en Tarma, sus chances de ser campeón del Clausura rondan el 36%, según Betano, y con dos triunfos llega a 37 puntos. Si cae, la ‘U’ pasa a liderar, siempre y cuando gane. La probabilidad de que supere a ADT es de 33%, por ello la casa de apuestas paga 2.42 y 3.40 en caso de empate.

La ‘U’ no baja la guardia

Universitario de Deportes empató 2-2 con Sport Boys el miércoles, dejó dos puntos en el camino y quedó segundo en el Clausura, con 31 unidades y una diferencia de goles de +11. En la tabla acumulada también es segundo, con 60 puntos y +20. Su camino es claro: ganar los dos partidos que le quedan. Primero, CD Moquegua en el Monumental el domingo 8 de noviembre, con una probabilidad de victoria de 81% y una cuota de 1.17, según Betano. Luego, visita a Sport Huancayo en la fecha 17, un duelo directo entre candidatos donde su opción de ganar es de 34%.

Si los cremas ganan ambos, llegan a 37, pero no dependen solo de sí mismos. Si Cristal también alcanza esa cifra, el desempate por gol hoy los perjudica. Sus chances de levantar el Clausura se ubican en 3.40, y suben a 26% si los celestes tropiezan en Tarma, según la casa de apuestas. El premio es grande: al ser campeona y segunda de la acumulada, se evitan las semifinales y habría final directa ante Alianza, con ida en el Monumental y vuelta en Matute.

Alianza Lima, finalista

Alianza Lima tiene su pase asegurado. Es campeón del Apertura y líder del acumulado con 68 puntos, una diferencia de goles de +30, y Universitario solo puede llegar a 66, así que su pase a la final no depende de estas dos fechas. En el Clausura es quinto con 28 puntos y su techo es 34. Sin embargo, no corresponde bajar los brazos, ya que de ganar los duelos que vienen ante Chankas CYC de visita el domingo 8 y frente a FC Cajamarca de local, en caso los celestes y merengues pierdan sus encuentros, podría tener chances de quedarse con el Clausura, aunque también depende de los resultados del ‘Rojo Matador’.

Para el duelo ante los Chankas, Betano paga 1.70 con una probabilidad de victoria de 55%, mientras que, ante FC Cajamarca, la cuota está en 1.21 y la probabilidad de triunfo en 73%. La pelea está en el cierre del torneo, donde la casa de apuestas le da una probabilidad de quedarse con el título de 4%.

¿Qué escenarios se tienen para el cierre de la Liga 1?

De acuerdo con Betano, la probabilidad de que Cristal gane el Clausura es de 36%, en cuyo caso jugará una semifinal ante Universitario para determinar al segundo finalista. Si gana la ‘U’ el torneo, habrá final directa ante Alianza Lima, con una probabilidad de 26%. Pero en caso Huancayo se quede con el título (21%), deberá medirse ante la ‘U’ en semifinales, por el pase a la final. Y si gana Alianza, será campeón nacional sin playoffs, aunque aquí el escenario se ve lejano (4%).

El calendario ya está marcado. La fecha 16 se juega el sábado 7 y domingo 8 de noviembre. La fecha 17 se disputa entre el 13 y el 22, con Cristal-Cienciano, Huancayo-Universitario y Alianza-Cajamarca en simultáneo el domingo 22. Las semifinales serían el 28 y 29 de noviembre (ida) y el 3 y 4 de diciembre (vuelta), y la final, el 8 y 13 de diciembre. Si es directa, se jugaría el 29 de noviembre y el 6 de diciembre.