El técnico de Sporting Cristal , Mario Salas , atribuyó el momento del equipo a un tema estrictamente futbolístico. En conferencia de prensa en La Florida dijo que lo emocional y mental no tiene nada que ver con las tres fechas consecutivas sin ganar (un empate ante Real Garcilaso y dos derrotas ante Comerciantes Unidos y Melgar) en el Torneo Clausura.

"El Torneo Clausura es más parejo que los anteriores. En este campeonato todos los equipos ponen la carne a la parrilla. Hay equipos que están haciendo partidos muy buenos. Pasa por un tema futbolístico no por algo emocional o mental", dijo.

El entrenador de Sporting Cristal dijo que no es cuestión de quitarle responsabilidades a los jugadores y que responsabilidades comando técnico que deben asumir porque están en constante aprendizaje.

"Perder nos pone en una situación de mayor reflexión y análisis", dijo Mario Salas y añadió que Sporting Cristal espera salir de este momento ante UTC. "Lo principal para enfrentarlos es que tenemos que ser un mejor equipo", apuntó.

Los celestes recibirán este domingo a UTC en el Alberto Gallardo a las 11 de la mañana. En el Torneo de Verano, Sporting Cristal ganó por 3-0 y empató 2-2. En el Torneo Apertura fue un empate sin goles.

Estos malos momentos sirven para ser un mejor equipo y mucho más fuerte. Mientras más fracaso más avanzo. Yo no le tengo miedo al fracaso ni a perder, me fastidia, me enojo, no me gusta, pero de alguna forma significa que vamos avanzando", dijo el DT.



En entrenador de Sporting Cristal también explicó por qué le gusta jugar con línea de tres: "Con eso pretendo que el jugador acreciente su bagaje táctico. Hay un desarrollo de sus capacidades cognitivas. Me interesa que el jugador aprenda distintas formas de jugar. Queremos jugadores que se desarrollen no solo a nivel local, sino internacional".

La práctica del equipo se vio marcada esta mañana por la ausencia de Emanuel Herrera. El DT explicó que su ausencia se debió a un tema personal y que se reincorporará este jueves junto a los jugadores de la Selección Peruana, Patricio Álvarez, Johan Madrid y Horacio Calcaterra.

