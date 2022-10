El último domingo, Sporting Cristal derrotó 2-0 a Alianza Atlético por la fecha 18 del Torneo Clausura. Sin embargo, horas después, lo deportivo quedó de lado alrededor de Martín Távara, quien jugó de titular en el equipo de Roberto Mosquera. ¿Qué sucedió? Su expareja, Angye Zapata, lo denunció -a través de sus redes sociales- por violencia física y psicológica: mostró capturas de las conversaciones que tuvo con el volante celeste.

En estos chats, se puede apreciar las constantes amenazas del deportista nacional hacia Angye Zapata, quien indicó que realizará el respectivo procedimiento legal para que el mediocampista del conjunto bajopontino pague por los duros y complicados momentos que le hizo vivir.

“Lo que pasé, no se lo deseo a nadie. Siempre me he mostrado muy fuerte y -quizás- con errores, pero siempre me he mantenido firme en la posición de apoyar a mi expareja en lo que estaba a mi alcance, dejando de lado mi valor como mujer y las oportunidades en mi carrera que se veían afectadas por su maltrato psicológico y físico”, inició Angye Zapata.

La expareja del volante de Sporting Cristal detalló la pesadilla que vivió junto al jugador rimense, indicando que hubo personas que sabían de la agresión, pero no tomaron cartas en el asunto.

“Todo lo que tuve que aguantar al señor Martín Távara; sus constantes amenazas, golpes, humillaciones e infidelidades. Lamentablemente, no pudo reaccionar a tiempo y me costó demasiado caro. Todo se llevará de manera legal. Una vez más, estuvieron enterados de todo y nunca hicieron nada”, acotó.

Angye Zapata denunció a Martín Távara por violencia física y psicológica. (Captura)

