El último domingo, Martín Távara dejó de ser noticia por su rendimiento dentro del campo de juego con Sporting Cristal, luego de que su expareja -Angye Zapata- denunciara que había sido víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte del mediocampista, con quien sostuvo más de dos años de relación.

Tras salir el último lunes en un programa de TV nacional, mostrando las pruebas de las agresiones que sufrió por parte del futbolista que fue separado del plantel principal del conjunto celeste, la expareja del volante dio a conocer que ya inició la demanda, ante el Ministerio Público, con el asesoramiento legal correspondiente.

“El día de hoy (jueves), se ha ingresado la denuncia por violencia patrimonial, económica, física y psicológica. Fue formulada con los antecedentes que ella narró. Nos hemos reunido para hacer de conocimiento del Ministerio Público lo que sucedió”, sostuvo Claudia Zumaeta, la abogada de la afectada, en diálogo con Magaly TV.

La expareja de Martín Távara no pasó por un médico legista en el momento de las agresiones sufridas por parte del canterano de Sporting Cristal, pero ello no afectará el proceso que ya se inició en contra del agresor, según pudo confirmarlo la abogada.

“Este tipo de denuncias no van a preescribir. Estamos poniendo dos tipos de violencia más para que ella pase por una pericia psicológica y puedan determinar el antecedente”, agregó la asesora legal de Angye Zapata sobre la demanda interpuesta en contra del jugador peruano.

La persona agredida quiso dejar en claro que no tuvo ningún tipo de interés particular al tener una relación con Martín Távara, dando a conocer que cuenta con el apoyo del Ministerio de la Mujer, donde ya fue citada para pasar por sus primeras evaluaciones.

“Ya está programada mi primera cita con psicología. Quiero dejar en claro que nunca tuve un interés económico con él. Nunca me compró un carro, un departamento, me pagó un viaje, nunca goce de su posición económica. Que el amor no las ponga ciegas porque no sé qué me pasó. Hablen a tiempo. Si se tiene que hacer justicia, que se haga”, concluyó la afectada.





