El último lunes por la noche, Angye Zapata salió en TV nacional para denunciar el maltrato físico y psicológico que vivió con Martín Távara, jugador de Sporting Cristal. Incluso, aseguró que personas del entorno del futbolista y de la institución rimense tenían conocimiento del tema.

“Llamé al representante a decirle que él (Martín Távara) necesitaba ayuda y que no lo abandonara porque yo ya no podía más. Tengo entendido que su agente es el mismo que maneja el club. También hablé con Jorge Soto”, sostuvo la expareja del mediocampista en diálogo con el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Angye Zapata también detalló los difíciles pasajes que le tocó vivir junto a Martín Távara: mostró, en dicho programa, imágenes de las marcas en el cuerpo generadas por las agresiones físicas que recibió por parte del mediocampista de Sporting Cristal.

“Me empujaba, me metía puñetes, ha llegado hasta romperme la cabeza. Tres veces me rompió la boca, me dejó el ojo morado, el brazo morado. La última vez que tuvimos un problema, que fue la agresión más fuerte que tuve, me rompió el diente”, relató.

Angye Zapata también recordó que Martín Távara no solo la violentaba cuando se encontraban solos, sino también cuando asistían a reuniones con otras personas, quienes decidían no interceder entre el futbolista de Sporting Cristal y ella, a pesar de la gravedad del asunto.

“Él estaba en estado de ebriedad, como la mayoría de veces en los que me ha agredido. Habían personas presentes y no hicieron nada. Me decía que la ropa que tenía puesta él me la había comprado, y me exigía que me la quitara. Me golpeó, me tiró a la ducha, me humilló y me escupió”, acotó.





