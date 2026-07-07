¡Sporting Cristal anuncia a Michael Hoyos! Nuevo delantero para Roberto Mosquera
¡Sporting Cristal anuncia a Michael Hoyos! Nuevo delantero para Roberto Mosquera

oficializó este martes el fichaje del delantero argentino-ecuatoriano Michael Hoyos, quien se convirtió en nuevo refuerzo del conjunto celeste. El atacante firmó contrato con el club rimense hasta diciembre de 2027.

A través de sus redes sociales, la institución le dio la bienvenida con el siguiente mensaje: “¡Bienvenido al Rímac, Michael! Nos complace anunciar a Michael Hoyos como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2027. ¡A darlo todo por nuestros colores!”.

Con la incorporación de Hoyos, Sporting Cristal suma una nueva alternativa en ataque de cara a los desafíos de la temporada, con la expectativa de que aporte experiencia, desequilibrio y goles en el equipo dirigido por el cuadro celeste.

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