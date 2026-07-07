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¡Sporting Cristal anuncia a Michael Hoyos! Nuevo delantero para Roberto Mosquera
Sporting Cristal oficializó este martes el fichaje del delantero argentino-ecuatoriano Michael Hoyos, quien se convirtió en nuevo refuerzo del conjunto celeste. El atacante firmó contrato con el club rimense hasta diciembre de 2027.
A través de sus redes sociales, la institución le dio la bienvenida con el siguiente mensaje: “¡Bienvenido al Rímac, Michael! Nos complace anunciar a Michael Hoyos como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2027. ¡A darlo todo por nuestros colores!”.
¡Bienvenido al Rímac, Michael! 🙌
Nos complace anunciar a Michael Hoyos como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2027.
Con la incorporación de Hoyos, Sporting Cristal suma una nueva alternativa en ataque de cara a los desafíos de la temporada, con la expectativa de que aporte experiencia, desequilibrio y goles en el equipo dirigido por el cuadro celeste.