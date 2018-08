Sporting Cristal se mostró en desacuerdo con medidas que piensa adoptar la ADFP

Sporting Cristal se mostró en desacuerdo con el comunicado emitido la noche del miércoles por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) afirmando que no fueron consultados previamente. En este documento se dio un plazo de 24 horas a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para designar una nueva Comisión de Justicia o la misma será nombrada por la propia ADFP.

En el comunicado la ADFP también declaró "persona no grata" al Secretario General de la FPF, Juan Matute Quiroga por "agravio a los clubes de primera división", afirmaron.

Sporting Cristal: esto dice el comunicado de los celestes

1. La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) ha hecho público un comunicado sobre el cual no hemos sido consultados y del cual no teníamos conocimiento, donde manifiestan su intención de designar una Comisión de Justicia que realizará su labor en el local de la ADFP; elegir a los comisarios para cada uno de los encuentros de Primera y Segunda División; y, que los informes de los árbitros y comisarios sean remitidos a la Comisión de Justicia, a través de la ADFP. En ese documento también se declara al Secretario General de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el Sr. Juan Matute Quiroga, como persona no grata.

2. El Club Sporting Cristal S.A. no está de acuerdo con el contenido del comunicado. Si bien este menciona que “La ADFP reitera su compromiso con el fútbol nacional para lograr su modernización y profesionalización”, creemos que el contenido de este comunicado y lo que se pretende emprender va totalmente en contra de lo expuesto. Las acciones son claro ejemplo que la modernización y profesionalización no es prioridad para quienes formaron parte de este comunicado de la ADFP.

3. Recordamos que en un anterior comunicado, manifestamos nuestro compromiso con el desarrollo del fútbol peruano a través de las reformas que viene realizando la FPF en cada uno de sus pilares, las cuales creemos que vienen alcanzando objetivos valiosos.



4. Reiteramos nuestro compromiso de seguir adelante de manera firme con los proyectos ya iniciados por la FPF y seguir adelante con los que están pendientes.



