Competir en un certamen internacional se convirtió en una pesadilla en los últimos años para los equipos nacionales. A pesar de ello, Nilson Loyola considera que la brecha entre los equipos extranjeros y nacionales es muy corta, quedando demostrado en el partido que Sporting Cristal se quedó con las manos vacías por muy poco ante Racing Club.

“Ahora se ve todo el tema del GPS. Te sacan los kilómetros recorridos en cada entrenamiento y partido. Comparando a los campeones de Copa Libertadores y equipos peruanos en torneos internacionales, no varía nada, no hay lejanía”, sostuvo el futbolista nacional en diálogo con Movistar Deportes.

Para Nilson Loyola, es lamentable que sean muy pocos los cuadros nacionales que estén a la altura administrativa de los grandes del continente, lo que influye de manera negativa en los procesos de cada institución y les hacen llegar en condición de desventaja a los duelos con sus pares extranjeros.

“Lamentablemente, en Perú solo hay dos o tres equipos que, a nivel administrativo infraestructura y todo lo demás, están muy por encima del resto. Son detalles que significan mucho al momento de la competencia”, agregó el jugador que también fue incluido en la nómina de 50 en la Selección Peruana para la Copa América,

Por otro lado, el jugador de la Selección Peruana se mostró agradecido con la carrera por haberlo juntado con dos técnicos que le han permitido crecer de manera profesional y cuyos consejos lo han ayudado como futbolista.

“He tenido suerte para los entrenadores a lo largo de mi carrera. Los que ahora son llamados a ser los mejores técnicos peruanos (Roberto Mosquera y Juan Reynoso). He tenido la oportunidad de que me ambos me han podido dirigir”, finalizó el lateral izquierdo del cuadro de La Florida.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.