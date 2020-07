Lo tiene presente. Juan Reynoso es uno de los técnicos peruanos que ha marcado la vida de muchos futbolistas, uno de ellos es Nilson Loyola. El defensa de Sporting Cristal admitió que mucho de lo que ha logrado ha sido por las enseñanzas que le dejó el estratega del Puebla de México.

“El profesor Juan Reynoso no es un técnico normal, tiene su carácter y su manera de ver las cosas. Gracias a él he podido ser un futbolista profesional”, manifestó Nilson Loyola para GOLPERU. Además, señaló que fue el ‘profe’ Reynoso y Miguel Miranda quienes le recomendaron jugar de lateral, cuando militaba en Melgar.

“Fueron dos profes que me recomendaron como lateral. Llegué a Melgar como delantero y luego como volante. El ‘profe’ Miguel Miranda y Juan Reynoso me recomendaron jugar de lateral izquierdo. Ellos me enseñaron lo básico de jugar como lateral”, contó.

Sobre este consejo y cómo fue que se adaptó a su nuevo puesto, recordó que “en un principio fue complicado, hasta ahora, ya que mi fuerte no es la marca, pero lo puedo suplir gracias a la velocidad que tengo. He tenido la suerte también de jugar con compañeros que me han enseñado mucho. Estuve con Mitzun Quina y con Alberto Rodríguez, quienes me fueron guiando para desempeñarme en dicha posición”.

Sporting Cristal retornó a los entrenamientos, luego de estar más de 100 días sin volver a las canchas. Si bien se dieron a conocer casos positivos de COVID-19 dentro del club, a través de un comunicado se especificó que los contagiados fueron puestos en cuarentena, bajo la atenta mirada del departamento médico.

