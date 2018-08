Sporting Cristal: los números de Patricio Álvarez, una de las nuevas apuestas de Ricardo Gareca 

A fines de 2017, los hinchas de Sporting Cristal andaban ‘cabezones’: la mayoría no estaba convencida con Patricio Álvarez para que cuide el pórtico ‘chelero’. Más que nada, por su escasa participación en Melgar en la temporada anterior (apenas atajó nueve juegos).

Pero el tiempo le está dando la razón a los que confiaron en el ‘Pato’: de menos a más, está mostrando lo valioso y determinante que es en La Florida. Sus cifras respaldan el gran momento que atraviesa, que le valió llegar hasta la blanquirroja.

“Como todo el equipo, he ido mejorando desde el Torneo de Verano. Con el pasar de los partidos, he ganado confianza. Si no es mi mejor momento, creo que estoy en uno muy bueno”, comentó el golero celeste y, ahora, también bicolor.

Feliz con la copa

Si bien Álvarez resalta el gran momento de los ‘cheleros’, aún quiere más: campeonar a fin de año. “(El Apertura) Es el reflejo de nuestro gran año. Los números creo que son muy contundentes. Todavía queremos superar lo que estamos haciendo, nos hemos puesto la valla muy alta”, aseguró.

