A pocas horas de lo que será la vuelta de Sporting Cristal a las canchas, después de poner paños fríos a los duros momentos que ha pasado el club en las últimas semanas, Paulo Autuori salió en conferencia de prensa, contando detalles de la preparación del equipo para los duelos de Liga 1. Pero lo que más resaltó en la charla, es la explicación que dio a la sequía de títulos que sufre el cuadro ‘cervecero’ en los últimos años y dio detalles de la solución que podría plantearse para conseguir mejores momentos.

El recuerdo más reciente de los ‘celestes’ es la caída estrepitosa que tuvieron frente a Palmeiras, en Copa Libertadores. Lo que dejó a más de un hincha incómodo por la campaña que viene haciendo Sporting Cristal en esta primera mitad de año. Reclamos en La Florida que no han sido ignorados, pero que han preferido tomarse de una manera más calmada.

Tratando de ser realistas frente a la actualidad del club, Paulo Autuori, el técnico actual, es consciente de lo que les hace falta para mejorar en la tabla de posiciones, pero no lo toma como un tema de urgencia pues la diferencia de puntos es mínima. "Es seguro que no tenemos la solidez, porque sino no tendríamos resultados malos. Eso pasa. En los partidos hicimos cosas interesantes pero el tema es la confianza que debemos tener y se lo pido a los jugadores", indicó.

Autuori no confirmó haber solicitado algún refuerzo, pues eso se lo deja a la dirigencia. (Foto: Ubaldo Villalobos)

Agregando en el mismo tema, mencionó: “Si Cristal está tan mal y tiene cuatro puntos de diferencia, entonces creo que hay que tener una lectura más clara. Esto es lo que hablo con los jugadores, si hubiéramos hecho mejor en algún momento quizás estaríamos ahí metidos también, pero en el fútbol todo es posible”.

Otro de los puntos importantes que se resaltó en la conferencia, es la ausencia de conseguir un título nacional en los últimos años. Lo cuál parece nuevamente lejano en esta temporada, por el presente del equipo. Sin embargo, para Autuori es solo un mal momento, así como lo pasan los clubes en todo el mundo.

“Parece que para la gente nunca ha pasado momentos difíciles. Creo que hubo un momento complicado en el pasado, no muy lejano. ¿Sí o no? Ustedes saben mejor que yo porque yo no estaba acá. Pero sé que ha pasado. Este tema de pensar que en fútbol puedes ganar a cada rato, no es así. Tenemos ejemplos de grandes clubes que pasaron un montón de tiempo sin poder campeonar. Porque solamente uno puede campeonar en todas las competiciones. No conozco una competición que dos campeonen. ¿Me explico? Entonces, no me parece que Cristal tenga que campeonar de manera continua así“, señaló.

Paulo Autuori. (Foto: GEC)

Finalmente, se refirió a las acciones que tomará el cuadro del Rímac para la segunda mitad de año. Hablando específicamente de los futuros refuerzo, el técnico brasileño no quiso dar mucho detalle y aseguró que eso lo maneja la dirigencia, más que verlo él por si mismo.

“Mi responsabilidad con este grupo es hacerlo pelear por el título, y prepararlo bien para el Clausura. Vamos a tener un equipo fuerte y competitivo, y no tengo duda en ello. Yo no hablo de ese tema. Respeto a la actual plantilla. Hablar de un tema de una plantilla de fútbol es algo abierto. Es un tema que la directiva está involucrada. Lo que nosotros pensemos se debate en el momento que suceda. Para nosotros está claro seguir y hay jugadores listos para entrar", concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de caer 6-0 ante Palmeiras por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Sporting Cristal volverá a tener actividad en las próximas semanas cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el domingo 15 de junio desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y WinTV, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR