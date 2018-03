Los hinchas deSporting Cristal le tiene cariño a Erick Delgado. Le dan su lugar y respetan los tres títulos que tiene con la celeste. Claro, también lo extrañan en el arco rimense. Y despertar y encontrar en sus redes sociales mensajes pidiéndole que regrese al Rímac lo emociona.



Por estos días, Delgado disfruta de unas vacaciones obligadas. Desde que dejó Deportivo Municipal, recibió varias ofertas, pero ninguna colmó sus expectativas. Entonces, decidió esperar.

Después de leer el mensaje de los hinchas que piden su regreso a Sporting Cristal, no tuvo mejor idea que responder con agradecimiento. Eso sí, fue cauto.

“He leído con agrado y emoción los mensajes de los hinchas de SC, a quienes agradezco que me quieran tanto. Yo también los llevo en mi corazón. Siempre lo dije me siento privilegiado por todo el cariño que siempre me de- muestran”, escribió en su Facebook.

Ahora, ¿es posible que vuelva? La situación es delicada. Erick Delgado siempre tuvo un carácter fuerte y eso hizo que no sea ‘pata del alma’ de algunos dirigentes. Eso es conocido. Pero él siente a Sporting Cristal en el corazón y de recibir la propuesta, la analizaría.

Por ahora, solo queda esperar. El libro de pases cierra el 31 de marzo y todo puede pasar. Pero si por los hinchas fuera, el ‘Loco’ ya estaría entrenando en el Rímac.

