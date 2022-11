Tras hacerse oficial la no continuidad de Roberto Mosquera como entrenador de Sporting Cristal, el principal nombre que empezó a sonar con fuerza en La Florida fue el de Tiago Nunes. Entrenador brasileño de 42 años que emprenderá su primera aventura futbolística fuera de su país con un reto enorme: sostener el sobresaliente rendimiento de los celestes en la Liga 1 y devolverles el peso internacional que tanto reclama la hinchada.

Se trata de un estratega que empezó su carrera como entrenador en el 2010, pero no fue hasta 2018 que recién pudo llegar a la máxima élite del balompié brasileño. Dirigió en clubes regionales y luego dio el salto al balompié formativo, llegando al Atlético Paranaense. Fue esta institución que le dio la oportunidad para dirigir en primera división, donde ganó varios títulos, siendo el más importante la Copa Sudamericana 2018.

CV de Tiago Nunes

Año Club 2022 Ceará 2021 Gremio 2020 Corinthians 2018-2019 Atlético Paranaense 2018 Atlético Paranaense Sub 23 2017 Atlético Paranaense Sub 19 2017 Veranópolis 2016 São Paulo de Rio Grande 2016 Ferroviária Sub 20 2015 Brasilia Sub 20 2014-2015 Juventude Sub 20 2013-2014 Gremio Sub 15 2013 União Frederiquense 2012 Bagé 2012 Riograndense 2011 Sapucaiense 2010 Luverdense 2010 Rio Branco-AC

Desde abajo

Tiago tuvo un breve paso como futbolista. Una lesión en la rodilla no le permitió trascender y solo llegó a jugar en equipos de su estado, Rio Grande do Sul. Su carrera al otro lado de la cancha empezó en 2003 como preparador físico. Pasó por varios clubes regionales como Inter de Santa Maria , Clube Atlético Camponovense, São Luiz-RS , Santo Angelo, entre otros.

Siempre apuntó a dirigir, así tenga que esperar siete temporadas. Por mientras se dedicó a estudiar para encontrarse preparador cuando le llegue la oportunidad. Mucha gente que lo conoce resalta que se trata de un profesional muy dedicado y que siempre busca modernizarse. La primera experiencia como entrenador le llegó en 2010 con Rio Branco AC. En dicha institución levantó su primer título, ganando el Campeonato Estadual Acreano.

Los siguientes tres años se la pasó como entrenador o asistente de campo en equipos regionales. El 2013 recibió una propuesta para trabajar en la Sub 15 del Gremio de Porto Alegre. Se consagró campeón del Campeonato Gaúcho, trofeo que le permitió llegar a la Sub 20 de Juventude. Siguieron los éxitos y hasta que en abril del 2017 Atlético Paranaense anunció su incorporación como entrenador de la Sub 19. Después pasó a la Sub 20 y cerró el ciclo con la Sub 23. Su paso por el ‘Huracán’ fue tan exitoso que le ofrecieron tomar la riendas del equipo principal.

Nunes no desaprovechó la oportunidad y sumó cuatro títulos: Campeonato Paranaense (2018), Copa Sudamericana (2018), Copa Suruga Bank (2019) y Copa de Brasil (2019). Sin lugar a dudas tocó la gloria con el título continental, derrotando en la final a Junior de Barranquilla. Estas credenciales hicieron que Corinthians le ponga sobre la mesa un contrato millonario, imposible de rechazar. Es así que el 7 de noviembre del 2019 es anunciado como flamante DT del ‘Timao’. Su carrera siguió en Gremio (2021-2022) y Ceará (2021-2022).

Opiniones divididas

Depor se contactó con cuatro periodistas brasileños para conocer un poco más de la última etapa de Tiago Nunes como entrenador. Hombres de prensa que cubren a Atlético Paranaense, Corinthians, Gremio y Ceará analizaron cómo fue el paso del nuevo DT rimense por dichos clubes.

Monique Vilela - Atlético Parananse

“Tiago fue un entrenador exitoso. Inició su carrera en el Paranaense en las categorías básicas y fue evolucionando. Ganó títulos y puso en práctica su propio estilo de juego. Se trata de un entrenador moderno, que se adapta a lo que necesita el club. Sabe cómo explorar las características sobresalientes de cada jugador y construir un equipo que pueda actuar colectivamente”.

Números de Tiago Nunes en Atlético Paranaense (2018-2019)

PJ PG PE PP Títulos 102 53 24 25 Campeonato Paranaense, Copa Sudamericana, Copa Suruga Bank y Copa de Brasil.

Alexandre Guariglia (Lance) - Corinthians

“No tuvo un buen trabajo en el Corinthians. Su comienzo fue bastante conflictivo, ya que terminó por meterse con los líderes del elenco, quienes no estaban satisfechos con las posiciones del nuevo entrenador. Para completar, el inicio de su etapa en el club se vio interrumpido por la pandemia del Covid-19. En el camino de regreso, no pudo retomar sus estrategias y terminó siendo despedido. Le gusta trabajar con jugadores jóvenes y en todos los clubes que entrenó logró lanzar buenas piezas en las categorías inferiores, tanto en el Corinthians como en el Grêmio”.

Números de Tiago Nunes en Corinthians (2020)

PJ PG PE PP 26 9 10 7

Eduardo Moura (Ge Globo) - Gremio

“Es un estratega que pide intensidad en los entrenamientos y partidos. Le gusta un juego mas agresivo, con ataques rápidos y mucha presión en la marcación. Así fue su principal trabajo, en Athletico, con títulos incluso. En Grêmio no logro eso y tuve problemas ya que fue el sucesor de Renato Portaluppi, el gran ídolo de la historia de Gremio como jugador y DT. Renato centralizaba las cosas y Tiago no pudo ocupar ese espacio inicialmente, era mucho mas un tipo de cancha”.

Números de Tiago Nunes en Gremio (2021)

PJ PG PE PP Títulos 20 10 5 5 Campeonato Gaúcho y Recopa Gaúcha

Horacio Neto (O Povo) - Ceará

“Llegó para volver más ofensivo al equipo de Ceará. El tenía antecedentes de ser un club más defensivo, que buscaba la victoria en el contraataque. Tiago consiguió que el equipo fuera más ofensivo y recuperó el mejor fútbol de varios jugadores. Pese al comienzo con malos resultados, Tiago se fue ganando la confianza del elenco, directiva y buena parte del público gracias a la actuación. Lo que cambió todo fueron las eliminaciones terribles que sufrió. Otro apéndice negativo fue la preparación física de Ceará. Tiago optó por un modelo que no le sentaba bien a la temporada que iba a hacer Ceará y acabó teniendo muchas lesiones”.

Números de Tiago Nunes en Ceará (2021-2022)

PJ PG PE PP 32 14 11 7

La samba en el Rímac

A lo largo de la historia de Sporting Cristal, seis entrenadores han tenido nacionalidad brasileña. Uno de los más recordado fue Paulo César Autuori, quien tuvo en La Florida su trampolín para ponerse el buzo de la Selección Peruana. Justamente él fue quien recomendó a Tiago Nunes para que sea el elegido por la directiva celeste. Solo Autuori y Didí consiguieron ganar un título nacional con el club bajopontino, el resto tuvo un paso más que discreto en terreno rimense. Por no decir para el olvido.

Año Entrenador Título 1962-1964 Didí 1966 Yaldo Barbalho 1967-1969 Didí Campeonato Nacional 1968 1993 Juan Carlos Amaral 1996 Jose Luis Carbone 2002 Paulo Autuori Campeonato Nacional 2002 2003 Rene Weber





