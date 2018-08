Hay que festejar con mesura. Sporting Cristal logró el título del Torneo Apertura y le sacó lustre al vencer 2-1 a Sport Rosario en el Alberto Gallardo. Tras el encuentro, cuatro de sus referentes tomaron la palabra para expresar lo que les dejó el certamen.

"Es importante cerrar el Apertura con un triunfo. El marco y la algarabía que se instala en el estadio siempre distrae un poco, pero ahora vamos a celebrar y trabajar en lo que se viene", sostuvo Carlos Lobatón a Gol Perú.

Gabriel Costa se hizo presente en el marcador al aparecer con un doblete para el triunfo de Sporting Cristal, pero afirmó que no se dormirá en sus laureles. "Tengo para crecer mucho más. No me conformo con esto. Voy a prepararme para lo que viene", declaró.

Otra pieza clave en el éxito celeste (tal vez la más importante) fue Emanuel Herrera, quien habló sobre su verdadero objetivo. "Estoy contento por lo que se consiguió, pero hay que concentrarse en lo que resta aún por jugar", señaló el atacante 'cervecero'.

Horacio Calcaterra fue uno de los últimos en hablar y no pudo evitar referirse a lo que le tocará vivir con la Selección Peruana, a la que fue convocado. "Sabíamos que podíamos caer en relajo por el hecho de haber campeonado. Ahora me toca centrarme en Perú, donde ya tengo que entrenar mañana", afirmó.

Calcaterra destacó el buen juego de Rosario. (Video: Mauricio Motta)

