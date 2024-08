La jornada 7 del Torneo Clausura nos trae un partidazo entre el puntero y el tercero de la tabla de posiciones. Sporting Cristal, en condición de local, buscará sacar de la punta del campeonato a Alianza Lima; mientras que los íntimos tienen la oportunidad de consolidarse en la cima de la tabla. ¿Qué dicen las apuestas sobre este encuentro?

Según datos de Apuesta Total, el triunfo de Sporting Cristal paga 2.28 veces la apuesta, mientras que la victoria aliancista multiplica 3 veces el dinero jugado, y el empate tiene cuota de 3.33. Además, en dicha casa de apuestas, este encuentro cuenta con el beneficio de pago anticipado; es decir, si te la juegas por que uno de los dos equipos gana y este logra una ventaja de 2 goles en cualquier momento del partido, automáticamente ganas tu apuesta.

En cuanto al marcador exacto, el resultado más probable para este partido es el empate 1-1, que tiene cuota de 5.66; seguido del 1-0 a favor del cuadro rimense, que paga 7 veces la apuesta. Por otra parte, la victoria íntima por 0-1 tiene cuota de 8.50. Cabe mencionar que el último partido entre ambos equipos fue un amistoso, en el marco del torneo Ciudad de los Reyes, que acabó 1-1. En los últimos cinco partidos oficiales, los rimenses sumaron 2 triunfos y los otros encuentros terminaron en empate.

Que Cristal anote el primer gol del partido paga 1.77 en Apuesta Total, mientras que apostar por que Alianza abre el marcador multiplica el dinero apostado por 2.10. Por otro lado, jugártela porque ningún equipo marcará goles en este encuentro multiplica el dinero apostado 10 veces.

Sporting Cristal y Alianza Lima se verán las caras este sábado 17 de agosto, desde las 8 p.m., en el Estadio Nacional. ¿Los blanquiazules consolidarán su liderazgo en el Clausura o los celestes se quedarán con los 3 puntos? ¡Que corran las apuestas!





¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Sporting Cristal y Alianza Lima se verán las caras este sábado 17 de agosto en el Estadio Nacional, por la fecha 7 del Torneo Clausura (8:00 pm - hora peruana). Ambas escuadras van con todo para quedarse con el primer lugar de la Liga 1. El cotejo será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.





