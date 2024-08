El pasado domingo 4 de agosto, una noticia remeció el fútbol peruano y tuvo como principal protagonista a Jesús Oropesa, director técnico de Unión Comercio. Durante el entretiempo del partido frente a Melgar, el estratega sufrió una complicación cardiaca y tuvo que ser llevado a una clínica en Tarapoto para que fuera atendido. Hasta la fecha, si bien ha recibido mensajes solidarios por parte de colegas y futbolistas, la Liga Profesional de Fútbol ni la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se han manifestado al respecto. Esta situación volvió tener repercusión el último sábado, cuando Wilmar Valencia hizo públicas sus quejas por el trato diferenciado que hay en el campeonato.

Tras el valioso empate sin goles que consiguió ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, el entrenador de ADT conversó con los medios de comunicación en zona mixta y expuso su malestar por la forma en la que se viene manejando la Liga 1, comenzando por el descanso que tendrá Melgar –su próximo rival– al no haber jugados este fin de semanada. Como se recuerda, el ‘Dominó' iba a recibir a Comerciantes Unidos por la sexta fecha del Torneo Clausura, pero el plantel del conjunto cutervino no pudo coger un vuelo hacia Arequipa y el encuentro será reprogramado.

“Ahora nosotros dormimos un par de horas y viajamos a las 5:45 a.m. de retorno a Jauja para jugar con Melgar que hoy descansó, eso es lo que a mí no me agrada y tengo que manifestarlo. No es justo. Hay una diferencia con unos y otros equipos”, sostuvo Valencia, en referencia al cruce que tendrán con el ‘Rojinegro’ el próximo viernes 16 de agosto en el Estadio Unión Tarma.

En esa misma línea, aprovechó los micrófonos para referirse al caso de Jesús Oropesa, quien no ha recibido apoyo de la Liga 1 ni de la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol (ANEF). “Ya he manifestado mi malestar con la Liga, con la ANEF por el caso del profesor Jesús Oropesa. Un caso de salud y es lo más importante. Un técnico peruano donde nadie dice nada. No tiene seguro, pero gracias al SIS (Seguro Integral de Salud) está siendo atendido en el Hospital Hipólito Unanue, así es que pedir que se recupere para volver hacer lo que más le gusta que es estar involucrado con un equipo de fútbol”, comentó.

Wilmar argumentó que por la labor que realizan los entrenadores, donde exponen su trabajo en diferentes condiciones geográficas y climáticas, deberían tener un seguro especial en sus respectivos contratos, algo que no sucede hoy en día. “El lunes habrá una junta de médicos y decidirán qué cirugía hacerle. Hay entes que tienen que ver este temas, no es solamente reclamar. Como cuerpo técnico, firmamos un contrato que no están sujetos a un seguro médico, pero por la labor que realizamos, sí amerita que lo tengamos. El tema es que no sabemos cuál es la situación de los técnicos extranjeros, que son la mayoría. Me duele mucho que la Liga no se manifieste y que la ANEF tampoco diga nada”, agregó.

Por otro lado, respecto al desarrollo del encuentro con Alianza Lima, Valencia rescató el esfuerzo que hicieron sus dirigidos para hacerle frente a un trámite complejo, especialmente porque el rival tuvo más tiempo el balón y tuvo mayor dominio territorial a lo largo del juego. “Siendo sometidos por la posesión de balón, el equipo defendió muy bien, y eso es lo que tengo que felicitar a los muchachos. Defendieron su propio arco en cero y eso es bastante bueno. Eso es lo rescatable”, afirmó.

Finalmente, el director técnico de 62 años habló sobre los objetivos que tiene ADT de aquí hasta el final de temporada y consideró que, dependiendo de cómo se dé el campeonato, será importante para ellos si clasifican a un torno internacional para el 2025. “Las herramientas de cada club son distintas. Todos tienen una ilusión de pelear el campeonato, pero hay que ir paso a paso. Si terminamos clasificando a un torneo internacional, yo creo que es importante. Yo creo que no podemos comparar presupuestos”, sentenció.

¿Qué se le viene a ADT?

Después de empatar por 0-0 con Alianza Lima, ADT volverá a tener actividad la próxima semana, cuando reciba a Melgar por la séptima jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el viernes 16 de agosto desde la 1:00 p.m., se disputará en el Estadio Unión Tarma y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR