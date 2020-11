Sporting Cristal se ha convertido en uno de los mejores equipos en lo que va de la temporada. El cuadro que dirige Roberto Mosquera viene con una racha impecable desde hace 9 fechas, sin perder ningún partido, y apunta a ganar la Fase 2 y quedar en el primer lugar de la tabla de posiciones acumulada pasar clasificar directamente a la final de la Liga 1.

Renato Solís ha sido una pieza importante en el cuadro celeste ya que, tras la salida de Patricio Álvarez, quedó como titular indiscutible del primer equipo. En conversación con el canal del club, el futbolista aseguró que se siente a gusto con la confianza que se le ha brindado para defender el arco celeste.

“En Sporting Cristal me siento muy bien, me siento muy cómodo en el arco. He dejado al grupo 4 partidos y lo han hecho de manera espectacular, de los 12 puntos en juego los han ganado todo, eso me deja muy feliz por el grupo”, señaló.

Cabe precisar que debido a sus buenas actuaciones, el golero recibió el llamado de Ricardo Gareca para la segunda fecha doble de Eliminatorias a Qatar 2022 que disputó la Selección Peruana ante Chile, en Santiago y ante Argentina en el Estadio Nacional. “Estoy feliz por la consideración de Ricardo, es importante llegar pero creo que más importante es mantenerse en la Selección”, señaló al respecto.

Este viernes, a partir de las 5:00 p.m., Sporting Cristal y Universitario de Deportes se medirán en lo que será el partido más vistoso de la jornada, al tratarse de dos clubes de tradición que se encuentran en un momento clave al estar peleando por los primeros lugares de la tabla de posiciones acumulada.

“Con Universitario siempre es difícil, los clásicos siempre son difíciles aparte que es un partido de seis puntos donde necesitamos ganar para separarnos del segundo lugar en el que se encuentra Universitario”, señaló el arquero respecto al duelo ante los cremas.

