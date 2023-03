Semanas atrás, Sporting Cristal retornó a Lima con un sabor amargo, luego del duelo contra Deportivo Garcilaso en Cusco. Pese a ello, el equipo sabía que debía recuperarse rápido, pues debían enfrentar a Huracán nuevamente para definir la llave y ver si podrían clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. La alegría fue inmensa al conseguir el objetivo en el Estadio Nacional y, posterior a ello, volver a sumar de a tres en la Liga 1 en el Alberto Gallardo.

Si bien el plantel vivió un vaivén de emociones en las últimas semanas, la concentración no se debe desviar, ya que los retos más grandes están por venir, tal y como lo advierte Renato Solís, quien ha vuelto a ser pieza clave del elenco celeste, luego de recuperarse de una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por algunos meses.

“Muy feliz de cerrar bien esta semana, llegando a la fase de grupos de la Copa Libertadores, era un objetivo que nos habíamos trazado en el plantel, en el club y hasta los mismos hinchas que nos acompañaron en la cancha”, indicó Solís en diálogo con la prensa del club. Asimismo, recordó lo hecho el último fin de semana en el Gallardo.

Pese a la fuerza con la que llegó Atlético Grau, en busca de arrebatarles la triunfo en casa, el elenco rimense supo cómo responder y así quedarse con los tres puntos. “Este fin de semana contra Grau fue un partido difícil, sabíamos que sería difícil desde el comienzo y feliz por la victoria”, precisó.

Un hecho que también contó fue cómo la lesión que lo aquejó varias semanas terminó siendo un motor para volver con más ímpetu. “La lesión me ayudó mucho, me hizo sacar cosas de mí que no conocía, eso me ha hecho crecer como profesional y persona”, confesó. Eso sí, no se confía, pues sabe que cada rival será complicado: “Cantolao siempre es difícil, siempre con Cristal todos se juegan todo”.

Finalmente, se refirió a los retos que tiene el equipo para esta temporada, no solo a nivel local. “Siento que los objetivos los tenemos a largo plazo, creo que tenemos nivel para ser campeones nacionales, para poder llegar a la siguiente fase y seguir compitiendo a nivel sudamericano”, concluyó.





