A una jornada del cierre del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1, Sporting Cristal emerge como uno de los contendientes para coronarse este sábado 25 de mayo. Bajo la dirección de Enderson Moreira, el cuadro rimense ha realizado una destacada campaña y se encuentra al borde de alcanzar su meta. No obstante, en este contexto, surge una preocupación: Renato Solís (26 años), el portero titular, tendría una lesión en la rodilla, por lo que deja en suspenso su participación en el próximo cotejo decisivo ante Comerciantes Unidos.

Según pudo conocer Depor, el arquero ha estado sometido a evaluaciones para determinar la gravedad de su afectación. La decisión sobre su participación en el enfrentamiento de este sábado a las 3 de la tarde en el estadio Juan Maldonado Gamarra, en Cajamarca, estará condicionada por los resultados de estos exámenes.

El club todavía no ha emitido algún pronunciamiento oficial. No obstante, si Solís no se recupera a tiempo para la disputa del fin de semana, el arco sería defendido por Diego Enríquez (22 años), el guardameta suplente del equipo y surgido de las divisiones inferiores de la escuadra ‘cervecera’. Una gran responsabilidad en un momento en el que los dirigidos de Moreira deben ganar a las ‘Águilas’ de Cutervo como primer paso para pensar en ser campeones.

Tras 16 fechas disputadas, Sporting Cristal suma 37 puntos, producto de 12 victorias, un empate y tres derrotas. Además, ha anotado 43 goles y ha recibido 20 anotaciones, por lo que tiene una diferencia de goles de +23. Llegan a la última fecha con serias opciones, al igual que Universitario de Deportes, que empató este lunes con Cienciano y también tiene 37 unidades.





¿Qué resultados necesita Sporting Cristal?

En la última fecha del Apertura, Cristal visitará a Comerciantes Unidos en el Estadio Germán Contreras Jara. Para ganar el certamen y dar un paso importante en su camino rumbo al título nacional, los celestes necesitan ganar a las ‘Águilas’ de Cutervo y esperar que la ‘U’ empate o pierda ante Los Chankas en el Monumental. En este caso, los rimenses tendrían 40 puntos y los merengues no lo podrían igualar.

¿Qué pasa si Cristal y Universitario ganan en la última fecha? Entonces todo se definirá por diferencia de goles. En estos momentos, los del Rímac llevan la delantera con +23; mientras que los de Ate tienen una diferencia de +21. En la Florida deberán ganar en la última fecha por el mismo número de goles (o más) que la ‘U’ para poder ganar el Apertura.

Ahora, si Cristal empata o pierde ante Comerciantes Unidos, y Universitario obtiene la victoria, los rimenses se quedarán con las manos vacías. Sería un duro golpe para los dirigidos por Moreira, que ya no compiten a nivel internacional y solo están enfocados a nivel local.

Sporting Cristal vs. Comerciantes: a qué hora y dónde ver

Sporting Cristal enfrentará a Comerciantes Unidos este sábado 25 de mayo en el Estadio Germán Contreras Jara, ubicado en Cajabamba. Este duelo corresponde a la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. El compromiso está programado para iniciar a las 3:00 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia.

El partido será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Además, recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

Sporting Cristal visita a Comerciantes Unidos en la última fecha del Torneo Apertura. (Foto: AFP)





