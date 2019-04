Renzo Sheput anotó un golazo y recordó a su padre fallecido [VIDEO]

El pasado viernes Carlos A. Mannucci venció a Deportivo Binacional 4-3 en el estadio Mansiche de Trujillo. El gol que le dio la victoria al equipo local fue anotado por Renzo Sheput , quien logró sumar su gol número 100 en el torneo local.

El volante de 38 años fue el encargado de darle la victoria a su equipo con el golazo que hizo a los 93 minutos del choque por la fecha 9 del Torneo Apertura. Al finalizar el partido, Sheput habló en conferencia de prensa y le dedicó el tanto a su padre.

“Es un momento especial para mi; perdí a mi padre y no le pude dedicar un gol este año. Es mi gol 100 en primera división de Perú. Me siento muy contento porque no siempre se tiene esa marca en una carrera y por eso lo llevo en todo el corazón", aseguró Renzo Sheput.

" Mannucci es un equipo que me dio la oportunidad de jugar segunda, ascendimos, y estoy muy orgulloso de haber hecho mil gol 100 en este equipo. Ahora estoy disfrutando del fútbol y de mi carrera", continuó.

Al ganar el último partido, Carlos A. Mannucci logró sumar los tres puntos de la fecha se alejó un poco del final de la tabla de posiciones y ocupa el puesto 13 con 11 puntos acumulados.

