Sporting Cristal no arrancó con el pie derecho su participación en la Copa Libertadores 2021. Sufrió una dura derrota (0-3) ante Sao Paulo en el Estadio Nacional. Sin embargo, en tienda rimense no hay tiempo para lamentos y ya voltearon la página. Ahora piensan en su siguiente rival por el torneo local, Universitario de Deportes, a quien enfrentarán antes de partir a Argentina para su partido frente a Racing Club.

Para el compromiso ante los cremas, el estratega Roberto Mosquera explicó que realizará algunas variantes respecto al once que presentó ante los brasileños por el certamen continental. Dejando abierta la posibilidad de poner en cancha a jugadores que no son habituales titulares.

“El equipo ante Universitario va a variar. Así como el año pasado teníamos variantes, este domingo también habrán cambios y de esa manera poder darle minutos a los jugadores que por lo general no están. Tenemos jugadores capaces de estar y poder demostrar”, sostuvo el popular ‘Mou’ en conferencia de prensa.

“Nosotros podemos jugar con un equipo alterno e igual vamos a competir. Poner jugadores que no suelen alternar, no significa de ninguna manera que no vamos a darlo todo en la cancha. El 2020 jugamos todos y campeonamos todos”, añadió.

Hasta el momento, el único fichaje de la temporada 2021 que no ha debutado es Percy Prado. El exjugador del Nantes llegó en un mal estado físico desde Francia y se tuvo que poner a punto por varias semanas. Según Mosquera, el lateral derecho ya estaría en lista para el choque ante Alianza Lima por la fecha 6 de la Fase 1.

“Percy está preparado y es probable que esté ante Alianza Lima. No es un problema del comando técnico. En Francia estuvo prácticamente sin entrenar. No vino en cero, pero vino en un estado físico que no era el conveniente. No fue por falta de profesionalismo de parte de él. Lo que pasa es que tuvo que estar confinado”, señaló.









