Sin pelos en la lengua. Tras el presente de Sporting Cristal en la Liga 1, Roberto Mosquera salió a responder a sus críticos, quienes no se muestran conformes con la forma de trabajar que posee en el club rimense y que los tiene un poco alejados de los primeros lugares en la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

“Hay un gremio en el Perú que está insatisfecho. No siempre se espera una expresión de saber cómo son las cosas porque el fútbol es pasional. Yo antes de actuar, pienso. Hay otros que actúan primero, insultan, maltratan y ese gremio está enfermo en el país. La redes sociales se han vuelto la voz del que menos hizo”, sostuvo el DT rimense en conferencia de prensa en La Florida.

Roberto Mosquera también resaltó los logros que vino obteniendo en los últimos años, los mismos que -según el mismo entrenador de Sporting Cristal afirmó- respaldan su sistema de trabajo en el fútbol peruano, certamen que lo tiene como uno de los máximos ganadores desde el banquillo.

“Les puedo gustar o no gustar. A mí me dicen de todo, pero he sido seis veces el mejor entrenador del Perú. Ahora me van a decir ‘florero’, pero fui campeón en 2019, en 2020 y subcampeón en 2021. Estoy conforme con el profesional que soy. Dicen que soy florero, pero no me conocen. También me han dicho ‘agrandado’ por querer más. ‘Qué agrandado ese negro, ¿no?, habla como blanco’. Tienen que tener un vacío”, agregó.

Por otro lado, Roberto Mosquera reconoció que es el grupo que se muestra en contra de lo que está ofreciendo Sporting Cristal es mínimo, por lo que los invitó a alentar a los suyos en las buenas y malas para poder sacar adelante los futuros duelos que vaya a tener en la Liga 1.

“La gente que está contenta con lo que es, no actúa así. En el momento que más se le necesita, cuando estás perdiendo, más gritas en el estadio, pero eso no va a suceder. Hemos campeonado y subcampeonado, a pesar de eso. Acá hay un respeto total con la hinchada. Más del noventa por ciento está con nosotros”, finalizó el estratega rimense, que se concentra con sus dirigidos para el partido frente a Carlos Stein.





