El último domingo, Sporting Cristal derrotó 2-1 a Alianza Universidad, por la fecha 13 de la Fase 2. El estratega Roberto Mosquera no solo analizó el presente de sus dirigidos. También la misión que tuvo a lo largo de esta segunda parte del campeonato, donde ahora tiene la misión de alcanzar a Alianza Lima.

“Hay que darle valoración a los rivales porque se juegan el objetivo de todo el año. Nosotros lo hicimos bien. Hemos jugado contra uno de los mejores técnicos del fútbol peruano. No solo somos el rival a vencer, sino que cada equipo tiene su objetivo como club. Estos últimos partidos van a ser así y tenemos que acostumbrarnos”, sostuvo en diálogo con RPP.

Por otro lado, el entrenador de Sporting Cristal se refirió al tema arbitral, el mismo que estuvo puesto en el ojo de la tormenta en las últimas jornadas, debido a algunas decisiones erradas que perjudicaron a equipos que se juegan cosas importantes en el campeonato local.

“Las dirigencias tienen que sentarse y tomar medidas, nosotros, no. Acá todo el mundo insulta, desde que empieza el partido hasta cuando acaba, y tenemos que terminar con eso. El arbitraje ha perdido autoridad y tiene que recuperarla. Deben dejar que el arbitro trabaje. Vivimos insultándolos y juzgándolos. Yo no les hablo, nunca lo he hecho. Creo que merecen respeto, pero ellos también se lo tienen que ganar”, agregó.

El fixture que le resta a Sporting Cristal

Sporting Cristal, además de tener que medir fuerzas contra Alianza Lima en la penúltima jornada de la Fase 2, deberá enfrentarse contra Cienciano (Fecha 14), Ayacucho FC (Fecha 15), Sport Boys (Fecha 17), así como el partido pendiente contra Binacional, siendo factible las tres unidades frente a uno de los coleros del torneo.

En la tabla de posiciones, los celestes tendrán que sumar dos victorias consecutivas para alcanzar a los íntimos, siempre y cuando, estos últimos no sumen ninguno. No obstante, podrían ser rebasados por el cuadro arequipeño, que está a solo dos puntos de alcanzarlo. Un torneo de infarto que va llegando a su fin.





