A dos fechas para que termine el Apertura, los celestes aún tienen chances de luchar por el título. Sin embargo, no es el único tema que se analiza en el Rímac. El buen presente de Christofer Gonzales en Sporting Cristal hizo que despierte el interés de varios equipos por quedarse con sus servicios (desde Banfield lo siguen de cerca). Por ello, Roberto Mosquera dio detalles de su futuro, el mismo que no estaría nada lejos de las instalaciones de La Florida.

“Christofer Gonzales reaparece este fin de semana. Está bien y entrenó normal. La directiva me dijo que no hay proyecto para que (’Canchita’) se vaya de la institución. No hay arreglo de ningún jugador con otro equipo”, sostuvo el DT en conferencia de prensa.

Por otro lado, Roberto Mosquera también dio luces del presente de Washington Corozo, jugador que regresó al Rímac tras culminar su préstamo en el fútbol mexicano, lo que le brindará una nueva variante en ofensiva a Sporting Cristal. Sin embargo, no será la única carta que buscarán sumar al plantel en estos días.

“Solo hemos pedido un ‘9′ porque la vuelta de Corozo se hace importante, en la medida que no sea transferido. Solo necesitamos un centrodelantero que es algo de lo que hemos adolecido”, agregó el entrenador del conjunto bajopontino.

Sporting Cristal, tercero en la clasificación, es el último equipo con posibilidades de quedar primero en el Torneo Apertura. Los celestes dejaron de lado la Copa Libertadores y se encuentran completamente enfocados en la Liga 1. Con 32 unidades siguen con vida y no piensan darse por vencidos con tanta facilidad.

Los dirigidos por Roberto Mosquera enfrentarán, en la próxima jornada, a Alianza Atlético en el Alberto Gallardo y, dependiendo del resultado, darán luces de cuáles serán sus oportunidades de alcanzar a Melgar. Solo les sirve ganar.





