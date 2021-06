Para Roberto Mosquera el triunfo por 2-0 sobre Ayacucho FC no solo significó la clasificación de Sporting Cristal a las semifinales de la Copa Bicentenario. También que la foto principal de la semana en tienda rimense -como lo definió el propio estratega- fue de Joao Grimaldo, Diego Soto y Percy Liza abrazándose (los dos primeros marcaron en los cuartos de final). El DT bajopontino habló de las canteras, de Unión Comercio y, por supuesto, de la Copa Sudamericana.

“A los chicos canteranos les faltaba un punto de madurez. Pero la foto de la semana para mí fue abrazándose Grimaldo, Soto y Liza. Porque acá la delantera campeona fue Olivares, Herrera y Corozo (el año pasado) y después fue Ávila, Hohberg y Riquelme. Entonces me da una alegría tremenda. Me ilusiona y esto pasa cuando hay profesionales como Cazulo, Merlo y Calcaterra, que no los dejan ir (a los jóvenes) por otro camino”, mencionó el estratega.

Con relación al choque que sostendrán ante Unión Comercio, este domingo 4, esto manifestó Roberto Mosquera: “Tenemos conocimiento, tenemos todos los partidos (del rival). Con el comando técnico hemos revisado su sistema, cómo piensa su entrenador. Es un equipo duro, difícil, juega 3-4-3 o 5-2-3, como quieran. Y es el rival a vencer, no es fácil. Estamos preparando lo mejor que tenemos para seguir avanzando, que es el sueño de todos”.

Respecto a la presión que existe alrededor de Sporting Cristal, el DT bajopontino indicó que “en Cristal desde los 10 años entendemos que es una institución donde todo es presión. Lo que tratamos en Sporting Cristal es ayudar a convivir con la presión, porque la presión va a estar. La presión es buena y siempre va a existir”.

También se refirió al nivel de competencia en la Copa Bicentenario: “Más que sorprenderme, me gusta que sucedan este tipo de cosas porque quiere decir que se prepararon convenientemente, que han contratado a buenos comando técnicos. Al comienzo fue una sorpresa, pero cuando vimos los partidos, vimos que llegaron hasta estas instancias con mucha justicia. Felicito a los equipos de la Liga 2 porque se ve una mejora”.

Por otro lado confirmó que ve difícil que Alejandro Hohberg llegue al cotejo de este domingo (pese a que ya está trabajando a la par del grupo) y también se refirió al caso de Christopher Olivares. “La operación fue un éxito, va a salir muy bien y el tiempo que necesitará para volver a los campos lo dejaremos en el departamento médico”, explicó.

Sobre la Copa Sudamericana, donde enfrentarán a Arsenal de Sarandí, Roberto Mosquera añadió que “tenemos que competir. Tenemos una obligación internacional que la hemos ganado en el campo, eliminando a Rentistas. Y vamos a hacer uso de esa opción para madurar esa idea que por falta de gol no la pudimos hacer en la Libertadores”.





