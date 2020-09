Desde que se reinició el fútbol en nuestro país, Sporting Cristal es el equipo que ha mostrado mayor crecimiento futbolístico, característica que se ha visto reflejada en la cancha y también en la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

En conferencia de prensa, el técnico del equipo bajopontino, Roberto Mosquera, se refirió al buen momento que atraviesan sus dirigidos y atribuyó los resultados positivos al arduo trabajo durante los entrenamientos.

“Esto no me parece una racha, porque la racha yo la asocio a una suerte y esto es un trabajo sostenido que ha costado mucho esfuerzo, compromiso, dedicación, profesionalismo y disciplina y los que no pudieron seguir con esta disciplina ya saben todo lo que pasó. Pero creo que nos falta todavía", sostuvo.

“Tuvimos persistencia en los esfuerzo que hemos ido adquiriendo en momentos de adversidad. Nos estamos haciendo amigos de la adversidad porque un gol en contra es un golpe anímico pero hemos logrado tener esfuerzo sostenido para voltear la historia en los minutos restantes después de un gol en contra", continuó.

Es preciso señalar que la última victoria de los celestes, ante Deportivo Llacuabamba, ubicó al equipo de Mosquera en el tercer puesto de la tabla de posiciones del Apertura, con 22 unidades acumuladas a lo largo de las 13 fechas jugadas.

En la jornada 18, Sporting Crristal se mediará ante Universitario de Deportes, equipo que actualmente lidera la punta del Apertura con 29 unidades y no ha perdido ni un solo partido desde que regresó al Liga 1.





VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios de Muay thai en casa: cómo conectar un puño y codo giratorios