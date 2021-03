Sporting Cristal es un equipo que se ha armado para luchar en todos los campeonatos que tendrán que disputar esta temporada. Ya arrancaron con el pie derecho en la Liga 1, consiguiendo dos victorias consecutivas. Sin embargo, el objetivo más fuerte será su participación en la Copa Libertadores, torneo en el que tienen la gran deuda de no clasificar a octavos final desde hace 17 temporadas.

Por eso razón, Roberto Mosquera no deja ningún cabo suelto y quiere preparar a todo en su plantel, en caso les toque jugar en el certamen internacional de clubes más importante de Sudamérica.

Uno de los puntos en los que ya trabaja el DT celeste es darle ritmo competitivo a sus dos arqueros. Esto quedó demostrado en los compromisos antes Binacional y Sport Boys, donde Alejandro Duarte y Renato Solís se turnaron en el arco, respectivamente. A partir de aquellas decisiones se empezó a hablar de una rotación en la valla bajopontino, algo que ‘Mou’ salió a aclarar en la conferencia de prensa de este viernes.

“Yo no estoy haciendo una rotación. Tengo una responsabilidad con Sporting Cristal que jugará la Copa Libertadores. Cuento con dos arqueros que están en un nivel importante, después viene Emile (Franco) que tiene una distancia por la cual está luchando para llegar al nivel de ellos y seguramente lo va a lograr. Yo creo que es un tema de mirar el futuro. No quiero que encasillen rotar, porque no es obligación que juegue uno u otro. Estoy intentado que ambos lleguen en su mejor momento a la copa”, sostuvo con respecto a la situación que hay bajo los tres palos del arco rimense.

En lo que respecta al partido con Alianza Universidad, programado para el próximo 29 de marzo, Mosquera destacó el trabajo dirigencial y deportivo de la institución huanuqueña.” Los puntos que tienen en la tabla es materia de los méritos. Es un equipo que viene siendo coherente hace un par de años, con su directiva sosteniendo a Ronny (Revollar) y cambiando poco el cuadro inicial. Enfrentar a un rival que tienen el mismo puntaje que nosotros va a ser un choque de poderes. Es bueno que ellos luchen por ganar el partido y nosotros también. Es muy sano, me da gusto poder competir porque creo que este tipo de partidos nos hace crecer”, precisó.

Finalmente, el estratega confirmó que Washington Corozo está listo para regresar al once inicial. A falta de un entrenamiento, todo hace precisar que el extremo ecuatoriano será titular por primera vez en el año.





