Con una actitud positiva para afrontar lo que resta de partidos del Torneo Apertura, como la preparación para la Copa Libertadores 2022. Roberto Mosquera brindó conferencia de prensa y fue consultado por el complicado inicio de temporada que ha tenido Sporting Cristal. El entrenador celeste aseguró que no se vive una crisis en el equipo que está disputando la Liga 1, a la espera de conseguir un triunfo frente a UTC de Cajamarca.

“No estamos en un problema. Problema es venir a Cristal en 2012 cuando llevaba siete años sin campeonar o en 2020 cuando estaba último. Así ganemos, va a existir una falla o algo por mejorar”, sostuvo Mosquera en la previa del partido por la jornada 4 del Torneo Apertura.

Además, el DT celeste agregó que no modificarán su estilo de juego: “Tenemos dos años de alta competencia. Estamos seguros con el camino que tomamos. No vamos a cambiar de rumbo ni vamos a inventar nada. Tenemos una buena forma de jugar y un buen plantel”.

“Me gusta ganar, jugar bien y la posesión de la pelota. Cuando eso no sucede, me incomoda porque podemos hacerlo. Un equipo que juega bien está más cerca de los primeros lugares y de un campeonato. Intentamos eso”, agregó el entrenador de Sporting Cristal.

Asimismo, el técnico rimense espera que Martín Távara se recupere pronto, sin embargo, tiene claro que “no está para jugar, pero ha hecho una semana completa de trabajo como todos”.

Sobre la Copa Libertadores Sub 20

Por otro lado, Jorge Cazulo es el técnico celeste de la Sub 20 y ha sido criticado por los resultados con Sporting Cristal en la Copa Libertadores de dicha categoría. Ante esto, Mosquera sostuvo que el problema fue la diferencia de generaciones. “Cazulo fue con un equipo 2004 y el campeonato era 2002. Estamos hablando de dos años de diferencia. En un año diferencia hay un montón de recorrido de los jugadores. Esta ha sido la brecha abismal. Pero los de siempre salen y lastiman. No tengo por qué proteger a Cazulo porque lo quiera, sino porque es una realidad. ¿Por qué no hay categoría 2002 en Cristal? Bueno, de repente no fue una buena camada de 2002. Algunos 2002 están prestados y otros como Carlos Ruiz ha regresado”, finalizó el DT.





