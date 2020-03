Roberto Mosquera es uno de los que más énfasis hace al momento de respetar las decisiones que se toman para salvaguardar la salud de los millones de peruanos. El estratega regresó a Sporting Cristal con la consigna de que vuelva a los primeros lugares del torneo local. Sin embargo, jamás pensó que el país se encontraría con una pandemia, la misma que no le permite trabajar con el plantel de la manera que él tenía pensada.

“El crecimiento individual no es virtual, tiene que ser presencial. La única forma de ver algunas cosas es de esa forma, no hay manera de enseñarle a alguien cómo defender o atacar por video y es una deuda que tenemos que llenar apenas se active todo esto”, sostuvo el experimentado entrenador nacional en diálogo con Radio Ovación.

Roberto Mosquera llegó a Sporting Cristal tras un inicio de temporada complicado para los celestes, en el que fueron eliminados de la Copa Libertadores y no sacaron puntos importantes en el Torneo Apertura. Por ello, el director técnico dejó en claro que -a pesar de las adversidades- se fija en cada detalles que le permita hacer una amplia evaluación de los jugadores de su equipo.

“Yo no he venido a Sporting Cristal a maquillar las cosas. El día que alguien no corra, no jugará. Tenemos que tener la certeza que físicamente estamos mil puntos. Eso no quiere decir que me hayan dado una herencia mala, sino que nuestra exigencia es diferente”, finalizó el estratega de la escuadra rimense.

