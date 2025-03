La historia de Sporting Cristal siempre guardará un espacio para el nombre de Roberto Mosquera y es que, como jugador y DT, siempre se mostró identificado con la institución. Además, el estratega brindó dos títulos en sus dos etapas (2012 y 2020), dando un gran espectáculo a nivel futbolístico. Si bien actualmente se encuentra sin equipo, el también ex futbolista mostró su interés por volver a dirigir y tuvo palabras de elogio para el cuadro celeste.

En una reciente entrevista, Mosquera recordó su paso por Sporting Cristal y resaltó también los campeonatos que alcanzó en la institución. Por otro lado, se refirió al distanciamiento de la hinchada con el equipo, producto del descontento que existe con la dirigencia por no obtener un título desde el año 2020.

“Cada vez que he ido a Cristal he campeonado. Si vamos a hablar de Copa Libertadores, hablamos que 2020, 2021 y 2022 estuvimos en Copa Libertadores. Si le pones montos, creo que es un dinero importante para el club que quiero. Hemos estado más cerca que a la tribuna de Cristal le gusta”, explicó en charla con el programa ‘Al Volante’.

Roberto Mosquera tiene dos títulos con Sporting Cristal. (Foto: Liga 1)

Además, agregó: “2012 rompo algo que no se daba desde hace 7 años, Cristal no campeonaba desde 2005. De ahí, 2014, 2016, 2018 y 2020 que estuve, se quiebra. Te das cuenta la cantidad de hinchas que se suman cuando tú campeonas. Al margen del dinero, todo eso también suma. De afuera no puedo visualizar muchas cosas y a veces trato de interpretar. No me gustaría calificar sin saber”.

Respecto al sentimiento por el club, Mosquera detalló: “La ligazón Roberto Mosquera y Sporting Cristal nunca se va a acabar. Lo mío no está si dirijo. Si dirijo soy feliz y desde afuera lo veo poco, pero estoy pendiente que vaya bien. ¿Tú sabes lo que es entrar 12 u 11 años a un club y el 2020 regresar? Pensar que por aquí entraba con ganar de jugar”.

En otro punto de la charla, el DT habló sobre las estadísticas que logró con el cuadro rimense, teniendo en cuenta que perdió pocos partidos y estuvo ubicado entre los primeros lugares en su última estadía. Cabe resaltar que dejó el cargo a finales de 2022, luego de no clasificar a la final nacional, tras perder ante Melgar.

“En tres años, perdí tres partidos por año. Fue de impacto. Estar tres años en un club grande merece un esfuerzo tremendo. A los días de irme, me mandaron los números. Yo sospechaba porque no me hablaban de renovar. No sé si campeonaba cambiaban las cosas. Cristal es mi vida, jugador desde los 12 años con Uribe, inolvidable”, apuntó.

Sporting Cristal presentó su tercera camiseta

En la previa del partido ante Palmeiras por la Copa Libertadores, Sporting Cristal hizo oficial su tercera indumentaria para afrontar la temporada. En conjunto con la marca Puma, el cuadro celeste optará por vestir de rojo en algunos partidos.

En la imagen publicada desde la web de Puma, se puede apreciar que el color principal es el rojo y las letras tienen un tinte celeste. Desde el club, todavía no han presentado la gráfica oficial y la razón de este nuevo diseño. Cabe recordar que la segunda camiseta es blanca y cuenta con una franja celeste.

Sporting Cristal presentó su tercera indumentaria para la temporada. (Foto: Puma)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de golear por 5-0 ante Binacional, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Palmeiras en Lima, por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el jueves 3 de abril desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional de Lima.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del encuentro, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR