Roberto Mosquera se unió a la lista de compatriotas que ya recibieron la vacuna contra el coronavirus (COVID-19). Este miércoles, el entrenador de Sporting Cristal se desplazó hasta el Complejo Deportivo Torre Tagle, ubicado en el distrito de Pueblo Libre, para colocarse el esperado fármaco.

Vestido con una camiseta negra con el escudo de la institución rimense, el estratega nacional puso el hombro y tras ello se mostró optimista. El DT de 64 años, como corresponde en estos casos, asistió al centro de vacunación debidamente protegido con sus respectivas mascarillas y un protector facial.

Ahora, Mosquera debe meterse de lleno en la preparación del partido del fin de semana contra la Universidad San Martín. Ese duelo definirá al equipo ganador de la Fase 1 de la Liga 1. El compromiso ha sido programado para este domingo 30 de mayo desde las 2 de la tarde en el estadio Alejandro Villanueva.

Antes de inocularse, el DT estuvo bajo el mando de los bajopontinos en el cierre de la ronda de grupos de la Copa Libertadores. Pese a caer contra Sao Paulo (3-0), el equipo cervecero se clasificó para la Copa Sudamericana tras terminar en el tercer lugar de su zona. De todos, el técnico lamentó la actuación en Brasil y espera revertir ese momento en el torneo internacional.

“He aprendido más cuando no me ha ido tan bien, porque tienes que redoblar tu inteligencia, tu capacidad, tu fuerza anímica”, arrancó. “El fútbol peruano hace algunos años no da la tabla a nivel internacional, pero creo que hemos estado a la medida. Si bien hemos necesitado de otros resultados para ir a la Copa Sudamericana, este es un equipo joven que busca madurar”, valoró el entrenador de los celestes desde el estadio Morumbí.

“Tenemos una deuda internacional y soy el primer responsable. Intentaremos lavarnos la cara en la Copa Sudamericana. Debemos prepararnos más para dar una mejor imagen. En algunos partidos en los que merecimos más, pero el fútbol tiene estas cosas, no hay medidas tintas”, explicó el DT.

“No soy de pedir disculpas por solo anotar dos goles. Tengo cuatro delanteros, los cuatro quebrados y las posibilidades que tuvimos, no la metimos. Me haré cargo de eso y solucionarlo en la Sudamericana”, sentenció en la conferencia de prensa posterior al choque por la sexta jornada de la Libertadores.





