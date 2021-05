Alianza Lima se encuentra en la mira de un refuerzo extranjero para lo que resta de la temporada 2021. Uno de los jugadores que está sonando con más fuerza es Diego Buonanotte, quien actualmente milita en U. Católica de Chile, equipo que juega esta noche ante Atlético Nacional por la Copa Libertadores 2021. Si bien el argentino no es la única opción, el administrador del elenco blanquiazul no descarta el interés que se tiene por él.

“Es un buen jugador de fútbol, aunque no tenemos nada concreto con él. Es un futbolista muy interesante, pero estamos analizando opciones y mirando distintos perfiles”, señaló Miguel Pons en diálogo con el medio chileno ‘En Cancha’. Además, el directivo explicó que el objetivo es contar con jugadores que cumplan el perfil que tiene el club, de la mano de Carlos Bustos en la presente campaña.

En ese sentido, no descartó la posibilidad de contar de Buonanotte, aunque admitió que siguen en la búsqueda de un elemento que encaje con lo que quieren en La Victoria. Para ello, el área deportiva intenta “buscar jugadores en el mercado que cumplan las condiciones técnicas y el perfil que buscamos para Alianza Lima”.

Diego Buonanotte tiene 33 años y llegó a la Universidad Católica en la temporada 2016-17. Si bien no es la primera vez que desde tienda blanquiazul siguen de cerca su nombre, tampoco es el único CV que analizan, pues en caso no se dé el traspaso, el club tendría un as bajo la manga: un volante del mercado uruguayo.

¿Reemplazo de Jefferson Farfán?

Jefferson Farfán aqueja una lesión en la rodilla que lo alejó de los últimos partidos de Alianza Lima. Esto obliga a que el jugador pase nuevamente por el quirófano y rehabilitación para que esté mejor. El médico que lo operó la última vez, Ramón Cugat, estima que serán alrededor de 10 meses de ausencia.

Con respecto a ello, se rumoreó que Diego Buonanotte sería que tome la posta en la posición de la ‘Foquita’. Sin embargo, Miguel Pons aclaró que “Jefferson tuvo un golpe, pero no estamos pensando en un recambio por su situación. Creemos que se va a recuperar, estamos en un período de para en el campeonato. No hay lesión, fue un golpe y se está recuperando”. Así se encuentran las cosas en tienda íntima.





