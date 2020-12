Sporting Cristal cierra el año con el título nacional bajo el brazo. Un trabajo que no hizo más que reafirmar la jerarquía de Roberto Mosquera y su capacidad de liderazgo en la institución cervecera. No obstante, el DT nacional considera que ese reconocimiento también deberían tenerlo más compatriotas, puesto que no lo ha visto en los últimos año en el fútbol peruano.

“Estamos dando fe de que sabemos, que merecemos oportunidades, pero la miopía a veces no permite. Un empresariado que se apodera y dirigentes que no están en la presidencia, pero están por abajo buscando su 10%”, aseveró para TVPerú.

En tal sentido, valoró el trabajo realizado por Wilmer Valencia con Sport Huancayo, al llevar al equipo a su segunda Copa Sudamericana consecutiva, siendo la última edición donde mejor se le vio al equipo. También felicitó lo realizado por Franco Navarro con UTC y Teddy Cardama en Sport Boys.

“A Teddy le dan Boys. ‘¿Ya no hay extranjeros? No nadie quiere venir. Ya llámalo a Teddy y los salva de la baja porque es capaz’. Y al ‘Chino’ le dan migajas porque dirigencialmente no se sabe a donde va. Él no permitió que Municipal descienda”, concluyó Mosquera.

Eso sí, criticó la convocatoria de entrenadores extranjeros sin experiencia en las Primeras Divisiones. “Acá hay una equivocación, siempre creen que el extranjero es mejor. Yo no tengo nada contra los extranjeros, me han enseñado muchísimo, pero han venido de los otros también”, arremetió.

Incluso, trajo a colación la realidad de las divisiones de menores de la Selección Peruana. “Lo que tenemos que cuidar, cultivar, porque son los que nos van a llevar a Qatar. Sin ningún norte, estuvieron años ahí y esas selecciones no clasificaron a ningún lado y jugaron a nada tampoco. Entonces, eso pervierte el sentido de meritocracia”, concluyó. Mosquera ahora se enfoca en la planificación para el 2021.





