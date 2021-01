Las declaraciones vertidas por el técnico de Universitario de Deportes, Ángel Comizzo, siguen generando controversia en varios personajes del fútbol peruano. Sin embargo, el técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, ha preferido no seguir con el tema, pues consideró que no es necesario caer en ‘rivalidades’ sino en hablar de la pretemporada del conjunto celeste.

“No voy a hablar al respecto, prefiero concentrarme en cosas importantes, la eterna rivalidad no va con nosotros. Yo represento a Sporting Cristal y cada cosa que digo tengo muy claro el camino del club y lo que se necesita decir o no. El país está cansado de rivalizar permanentemente”, sostuvo el DT rimense a Radio Ovación, con respecto a las palabras del entrenador de Universitario de Deportes.

Incluso, Mosquera se refirió a la trayectoria del elenco celeste, el cual se fundó años después del club crema. “Cristal se funda muchos años después, es meritorio que en menos tiempo de vida se haya dado alcance, eso quiere decir que hemos hecho buenos pasos. Me ponía a pensar que todas las copas no tendrían importancia si no hubiéramos caminado por un lugar limpio, honrado, sin criticar a nadie, sin hablar del arbitraje, hay un camino que te lleva a las copas”, agregó el actual campeón del fútbol peruano.

Sobre las competencias que enfrentará Sporting Cristal esta temporada, Mosquera manifestó que “hemos tratado de hacer un plantel que pueda responder el día miércoles a la Copa Libertadores y el fin de semana a la Liga 1 que nos permita no desviar la atención del torneo internacional. La Copa no solo te quita energía sino posibilidades en el torneo local, nunca se ha podido llevar los dos torneos de la misma manera. Ya lo hemos vivido”.

En tal sentido, precisó que los refuerzos para este año sean acordes a los lineamientos que buscan en cada jugador. “Tratamos de ser coherentes para que la persona se encuentre al nivel del profesional que nos presenta una imagen, que no haya una distancia entre el buen jugador y una buena persona, me gusta trabajar con profesionales que son apasionados y dan todo en cada entrenamiento”, dijo el DT bajopontino.

Incluso, se refrió al caso específico de Percy Prado. “Es una apuesta, él se fue muy chico a Francia, estuvo en Nantes mucho tiempo y nosotros lo traemos como una alternativa en defensa, juega bien, el ser peruano y haber jugado en Francia le da un plus para que pueda terminar de madurar acá. El que pueda ser visto por la Selección y lo vamos a preparar para que pueda dar ese paso también”, finalizó para continuar con la ‘pre’ del equipo, que continúa con ejercicios en La Florida.





