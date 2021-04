La victoria ante Deportivo Municipal no solo significó que Marcos Riquelme haya celebrado por primera vez en tienda celeste (hizo un doblete) o que sumen su cuarto triunfo consecutivo en el torneo, sino también el encuentro número 21 en el que Sporting Cristal no pierde. A pesar de ir abajo en el marcador (Erinson Ramírez anotó para los ‘ediles’, los dirigidos por Roberto Mosquera le dieron vuelta al resultado e igualaron una racha de imbatibilidad que no conseguían desde hace 16 temporadas.

En la campaña 2005, cuando José Guillermo del Solar era entrenador de los bajopontinos, también se llegó a ese número partidos sin caer derrotados. Fueron en total 14 triunfos y siete empates los que registró ‘Chemo’, desde la fecha 25 del Torneo Apertura a la 18 del Clausura.

Cienciano del Cusco fue el equipo que terminó con el invicto de los rimenses en la fecha 19 del Torneo Clausura. Curiosamente, el cuadro imperial había sido el último equipo con el que los celestes habían caído derrotados, antes de iniciar con el camino a este histórico récord.

Cabe precisar que si los dirigidos por Roberto Mosquera logran vencer a Universitario en la siguiente jornada, superarán lo hecho por el actual estratega de la Universidad Cesar Vallejo.

La última vez que los bajopontinos perdieron fue el 4 de octubre del 2020 por la fecha 16 del Torneo Apertura. En aquella oportunidad Atlético Grau fue el verdugo y se quedó con el triunfo sobre el final por 2-1.

El récord que ostentan en Sporting Cristal es de 32 partidos sin perder, el cual se alcanzó entre 1979-1980 bajo la conducción de Marcos Calderón y teniendo dentro del plantel de futbolistas al hoy estratega celeste. Vale aclarar que en las cifras anteriormente mencionadas, siempre los de Rímac terminaron como campeones nacionales.





