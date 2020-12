Sporting Cristal sacó una importante victoria esta tarde frente a Ayacucho FC, por el primero duelo de semifinales de la Liga 1. El estratega nacional se mostró satisfecho por el desempeño de sus dirigidos, aunque también admitió algunas falencias que se tuvieron en el campo.

“Creo que hicimos un buen partido y sabemos que en una final se dan cosas inesperadas. Celebro el corazón de Sporting Cristal y lo que hecho en el campo. Considero que dejamos el alma y la piel en cada jugada. Eso sí, seguimos adoleciendo de lo que nos puso en los primeros lugares: el gol”, sostuvo el DT celeste a GOLPERU.

Asimismo, se refirió al duelo por la final de la Fase 2. “El partido anterior pudimos ganar 4-1. Dos mano a mano y un tiro al palo de Corozo. Lo que no se terminó de dar fue el juego conjunto que practicamos, porque no siempre las finales se juegan bien. Las finales hay que ganarlas y tuvimos que hacerlo”, manifestó.

No obstante, el duelo de hoy tuvo sus matices positivos, los mismos que permitieron ganar a su elenco. “Estamos en el camino correcto. Estoy muy orgulloso de liderar este equipo, que siempre pretende jugar, que mira el arco rival y estamos en el momento que deseamos, desde que empezó el torneo”, recalcó.

Respecto a las actuaciones de sus dirigidos, destacó lo hecho por Washington Corozo. “Es un buen jugador, muy humilde, buen jugador, me da gusto que le vaya bien. No es fácil salir de su país y triunfar, así como la de Távara y la de Castillo. Los chicos están mejorando. Hoy Madrid fue importante y me da gusto”, indicó.

Fiel a su estilo, también se refirió al partido de este sábado. “No tengo capacidad de leer el futuro, sino compro la Tinka y viajo a Hawái. Tenemos mucho respeto de los rivales, no tengo esa costumbre de hablar mal de los demás y eso nos hace un equipo serio. Me gustó el equipo de Ayacucho FC, todos saben cómo juegan y cómo juega Cristal”, entafizó.

Sporting Cristal volverá a medirse ante Ayacucho FC este sábado 12 de diciembre, nuevamente en el estadio Monumental de Ate, por el duelo de vuelta de la semifinal de la Liga 1. La hora prevista para este encuentro es a las 3:00 p.m. y podrá ser visto desde la señal de GOLPERU.

